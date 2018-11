Topul salariilor, pe județe: bucureștenii, clujenii și timișorenii – cel mai bine plătiți angajați din România Salariul ramane, și in 2018, principalul criteriu in funcție de care romanii iși aleg cariera, angajatorul și chiar orașul in care vor sa locuiasca și sa lucreze. Media salariala, la nivel național, crește proporțional cu numarul de angajatori existenți in fiecare oraș, cu industria din care fac parte, dar și cu amploarea acestora. Bucureștiul, centrul financiar și de business al țarii, este nu doar cel mai mare angajator din Romania, ci și cel care ofera cele mai bune salarii pentru candidați. Astfel, caștigul mediu net din Capitala este de 2.723 de lei pe luna, potrivit Paylab.ro, comparatorul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

