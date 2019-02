Topul salariilor minime brute în UE pe 2019. Țările care depășesc 1400 de euro Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Tarile in care nu exista un astfel de salariu sunt Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia. Cele 22 de state membre ale UE care au un salariu minim pe economie pot fi impartite in trei grupuri: cele din est, cu salariul minim lunar mai mic de 600 de euro, cele din sud, cu salariul minim lunar intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

