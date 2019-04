Topul Reuters al celor mai inovative 100 universitati europene: Germania conduce detasat, Romania lipseste Pentru al patrulea an consecutiv, KU Leuven (Belgia) se afla in fruntea topului Reuters al celor mai inovative 100 de universitati din Europa. Germania conduce in clasamentul pe tari, in timp ce Romania lipseste din lista.



Aceasta institutie de aproape 600 de ani a fost fondata de papa Martin al V-lea, dar in prezent este mai bine cunoscuta pentru tehnologie decat pentru teologie: KU Leuven se mentine una dintre cele mai mari organizatii independente de cercetare si dezvoltare din lume.



Lista identifica si clasifica institutiile de invatamant care fac cel mai mult pentru a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

