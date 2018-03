Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 mart — Sputnik. Deputații moldoveni au aprobat în a doua lectura un proiect de modificare a Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte. Una dintre modificarile propuse se refera la obligațiunea de a deține buletine de identitate. Pâna…

- Rusia si Republica Moldova nu utilizeaza pe deplin potentialul relatiilor bilaterale, care au nevoie de un impuls, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, ca urmare a vizitei la Chisinau a viceministrului rus de Externe, Grigori Karasin, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik. Premierul Pavel Filip a declarat luni, 19 martie, ca Partidul Democrat a examinat mai multe candidaturi pentru funcția de ministru al Justiției. Funcția de ministru al Justiției a ramas vacanta dupa ce Alexandru Tanase și-a anunțat, la 12 martie, demisia…

- O statistica intocmita si publicata vineri de Eurostat arata ca Romania sta cum nu se poate mai prost la capitolul risc de saracie in ceea ce-i priveste pe oamenii care au un loc de munca. Potrivit datelor din statistica amintita, Romania ocupa primul loc in randul statelor UE care inregistreaza un…

- Un medic începator de peste Prut, primește de trei ori mai mult decât un doctor experimentați din Republica Moldova. Salariile medicilor și asistenților din România au crescut foarte mult, chiar și de trei ori, începând cu astazi. Acestea vor ajunge la nivelul…

- Produsul intern brut in 2017 in Moldova a depasit 150 miliarde lei. Biroul National de Statistica informeaza ca a crescut cu 4,5% mai puțin decat anul trecut.Volumul comerțului din acest an a constituit -20%, agricultura - 12%, iar IT -6%

- Incepand de marți, 13 martie, la intrarea in Primaria Municipiului Arad, e afisat proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local si care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2019.…

- In luna ianuarie castigul salarial mediu brut pe economie a fost in ianuarie de 4.143 lei, iar castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei (-5,5%), informeaza Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Valorile cele mai mari…

- Imigratia neta in Germania a scazut la 500.000 in 2016 de la 1,14 milioane de persoane in 2015, anul crizei refugiatilor din aceasta tara, a anuntat marti Biroul Federal de Statistica, citat de agentia de presa dpa. In 2016, 1.865.000 de migranti au sosit in Germania si 1.365.000 de persoane au…

- Femeile caștiga in medie cu 14,5% mai puțin fata de barbați (85,5% din salariul mediu al barbatilor). Exprimata in valoare numerica, discrepanța constituie in medie circa 783 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 4.631,4 lei și pentru barbați – 5.414,4 lei, arata un raport facut public…

- In ajunul Zilei Internaționale a Femeii, Biroul Național de Statistica din Republica Moldova, prezinta un portret statistic al femeilor și barbaților din țara. Potrivit datelor BNS, populația feminina predomina in randul populației din Republica Moldova, la 100 femei revenind 93 barbați.

- In luna ianuarie 2018 fata de luna decembrie 2017, numarul porcinelor sacrificate a scazut de aproape 4 ori, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica • In comparatie cu luna decembrie 2017, numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au scazut la toate speciile de…

- Un angajat din Bihor a castigat in 2017, in medie, cate 1.900 de lei net pe luna, in crestere cu 65% fata de anul 2013, in timp ce salariul mediu la nivelul intregii economii a crescut cu 51% in aceeasi perioada (pana la 2.384 de lei net in 2017), arata datele centralizate de ZF pe baza datelor de la…

- CHIȘINAU, 2 mart – Sputnik. Instituțiile de învațamânt superior și cele de învațamânt profesional tehnic vor avea dreptul sa decida, fara acordul Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, asupra înmatricularii la studii a strainilor. Ministerul Educatiei,…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost…

- Miercuri, 28 februarie, ofiterii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au continuat activitatile pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun si a comertului ilicit. In cadrul actiunii desfasurate au fost verificate 15 societati…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Chisinaul si Baltiul se afla in topul localitatilor cu cel mai mare nivel al criminalitatii inregistrat in anul 2017. Potrivit datelor Biroului National de Statistica facute publice recent, anul trecut, in tara au fost comise 35 de mii sase sute de infractiuni.

- In 2017, valoarea cistigului salarial mediu nominal brut in economia nationala a Moldovei a constituit 5697,1 lei, majorindu-se fata de anul 2016 cu 12,1 la suta in expresie nominala. Totodata, in expresie reala, ajustat la indicele prețurilor de consum, acesta a crescut cu 5,2 la suta. Acest lucru…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ambasadorul Thomas Greminger, a declarat luni ca OSCE va sprijini Republica Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistria, relateaza site-ul agentiei Sputnik. In cadrul unei intrevederi cu premierul moldovean…

- CHIȘINAU, 16 feb — Sputnik. În prima luna a noului an, Republica Moldova a menținut ritmul pozitiv al vânzarilor de mașini noi înregistrat pe parcursul lui 2017, clasându-se pe locul doi printre țarile din Europa cu cea mai mare creștere a vânzarilor de acest…

- Numarul populației economic active din raioanele Ungheni, Nisporeni și Calarași e sub media pe țara. Așa arata datele facute publice recent de Biroul Național de Statistica. [caption id="attachment_26420" align="alignleft" width="300"] Foto-simbol[/caption] Totuși, situația nu e dintre cele mai rele.…

- Activitatile politistilor specializati in investigarea criminalitatii economice pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale au continuat. Actiunea organizata ieri 15 februarie a avut ca scop verificarea corectitudinii inregistrarilor pe aparatele electronice de marcat fiscale, verificarea provenientei…

- Exporturile de marfuri din Moldova au crescut anul trecut cu 18% și au depașit 2,42 miliarde de dolari. Sunt datele prezentate de Biroul Național de Statistica. Instituția precizeaza ca doar in decembrie 2017, livrarile de produse pe piețele externe au depașit 233 de milioane de dolari, in creștere…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, lanseaza o oferta de preluare a 8.308.673 de actiuni emise de Victoriabank, a treia banca in topul institutilor de credit din Republica Moldova, reprezentand 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative cu drept de…

- BUCURESTI, 13 feb — Sputnik, Doina Crainic. Theresa May a insistat ca cetațenii europeni care sosesc în Marea Britanie în perioada de tranziție dupa Brexit nu vor avea dreptul automat de a ramâne în țara, relateaza The Times. Premierul a luat decizia în…

- Ieri, polițiștii au intervenit la peste 2.000 de evenimente sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 8.000 de sanctiuni contraventionale și constatate 879 de infracțiuni. La data de 12 februarie a.c., peste 11.000 de politisti au acționat in toata țara, organind 279 de acțiuni punctuale. Au intervenit…

- În luna ianuarie s-au majorat prețurile la produsele alimentare cu 0,9 la suta, informeaza Biroul Național de Statistica. Fata de decembrie 2017, în ianuarie s-a înregistrat o creștere mai semnificativa a preturilor la urmatoarele produse alimentare: fructe proaspete…

- România urmeaza sa preia președinția Uniuniii Europene în prima jumatate a anului 2019 și tare și-ar dori sa reușeasca pâna atunci sa intre în zona Schengen. Are sau nu șanse sa faca acest lucru în perioada imediat urmatoare? Este greu de crezut ca într-un timp…

- Salariile sunt mici, numarul angajaților este redus, consumul de bunuri este minuscul, forța de munca de inalta calificare este absolut insuficienta, iar natalitatea, modesta – aceștia sunt factorii care caracterizeaza nivelul de dezvoltare economico-sociala din zona noastra. Din datele oficiale furnizate…

- CNA a facut bilanțul activitații pentru anul 2017. Anul trecut ofiterii Centrului au depistat 881 de infractiuni, dintre care 698 de acte de coruptie si conexe coruptiei, 61 de cazuri de spalare de bani si 122 de alte genuri de infractiuni.

- Luna cadourilor din 2017 a adus romanilor un nou val de scumpiri. Cel mai mult s-a majorat pretul oualor, cu peste 43%, in conditiile in care in decembrie 2016 cea mai semnificativa scumpire nu a depasit 29%. Ouale au fost in luna decembrie 2017 in topul scumpirilor de produse si servicii fata de perioada…

- Explozia a fost produsa de o ambulata - capcana, in apropierea sediului Ministerului de Interne. Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane, in cartierul vizat aflandu-se sediul politiei, dar si cel al Uniunii Europene. Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul…

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova a constituit 2167,9 milioane de dolari, fiind cu 21,9 la suta mai mare decât în aceeași perioada din 2016. Deși Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat ca exporturile au crescut cu…

- "Indemnizatia de #bebebine" a fost, in 2017, cel mai popular spot publicitar rulat si vizualizat pe YouTube Romania, aceeasi reclama clasandu-se pe locul 6 in ierarhia intocmita la nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene (UE), reiese din topul YouTube Ads Leaderboard 2017, dat publicitatii…

- Aproape jumatate dintre romani considera ca nivelul lor de trai in anul 2017 nu a fost diferit de cel din anul 2016. Procentul celor care considera ca au trait mai prost in 2017 decat in 2016 este mai mare decat cel al romanilor care au simțit o imbunatațire, arata un sondaj realizat de Centrul de…

- In Moldova exista peste 670 de intreprinderi inovatoare, iar volumul vinzarilor de produse noi pe care le produc acestea depașește 5,2 miliarde de lei. Acest lucru il demonstreaza rezultatele cercetarii statistice, realizate pentru prima data in anul 2017, privind activitatea de inovare in industrie…

- Cotidianul.ro a realizat o analiza ampla a criminalitatii inregistrate in fiecare judet al Romaniei, pornind de la informatiile furnizate de Institutului National de Statistica (INS). Potrivit INS, rata criminalitatii reprezinta numarul persoanelor condamnate definitiv la 100.000 de locuitori. Maramures…

- Agentul de Poliție Valentin Riciu, pana ieri consilier al ministrului Carmen Dan, a parasit miercuri dimineața sediul Ministerului de Interne, lansand acuzații la adresa șefilor Poliției Romane.Intrebat de ce a demisionat, Riciu a raspuns: „Nu este normal, indiferent ca sunt acuzații despre…

- Serviciile municipale de profil ale Primariei Chișinau vor elabora, în termen de trei luni, un plan de acțiuni pentru creșterea gradului de accesibilitate a persoanelor cu dizabilitați în spațiile publice din oraș. O dispoziție în acest sens a fost semnata de Silvia Radu, primar…

- Liviu Dragnea: Nu am nicio problema in relatia cu Mihai Tudose.Victor Ponta: La fel ma sustinea si pe mine Dragnea. Mihai Tudose: Eu vreau restructurare. Nu mai pot sa conduc un Trabant si sa ajung in Formula 1. Gabriela Firea: Daca nu-ti placea Trabantul, nu trebuia sa…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte sambata in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival proeuropean, Jiri Drahos, in al doilea tur pe 26 si 27 ianuarie, potrivit rezultatelor aproape complete, citate de AFP si Reuters.…

- Republica Moldova a fost inclusa pentru prima data intr-un clasament internațional al integritații publice in anul 2017, informeaza NOI.md. Astfel, Moldova s-a plasat pe locul 56 din 109 state, dupa indicele integritații publice (IPI) La nivel mondial, cu scorul de țara de 6,44 puncte, Republica Moldova…

- Inflația in Republica Moldova in 2017 s-a triplat, constituind la sfirșitul anului trecut 7,3%, comparativ cu 2,4% in 2016, raporteaza NOI.md. Dupa cum a comunicat Biroul Național de Statistica (BNS), in 2017 cel mai mult s-au scumpit produsele alimentare – in medie cu 9,7%, iar produsele nealimentare…

- Banca Nationala a Republicii Moldova a anuntat joi ca investitorii rusi nu mai detin prima pozitie printre investitorii straini din tara, in ceea ce priveste investitiile directe in economie, scrie Balkan Insight.

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. La polul opus este situatia…

- HARTA SALARIILOR din Romania. Clujul se apropie de Bucuresti 2.684 de lei net castiga in medie pe luna un clujean. Cu doar 335 de lei mai putin decat un bucurestean, insa cu 1.319 lei mai mult decat in teleorman, judetul de la coada clasamentului, in care romani au cele mai mici salarii. Angajatii…