Topul politicienilor din Parlamentul European: Câţi lideri PNL sunt din România şi câţi dintre ei sunt de la PSD ”Cei 40 de parlamentari care au avut cel mai mare impact asupra celor mai importante dezbateri din ultimii cinci ani: respectarea statului de drept in blocul comunitar; transparența decizionala; reglementarea piețelor; abordarea schimbarilor climatice, pentru a numi cateva.”, sunt criteriile luate in calcul de politico.eu pentru a stabili topul celor mai importanți 40 de europarlamentari. ”Aceasta lista nu este una a legislatorilor pro-europeni. De fapt, mulți eurodeputați aleși au injectat o mare doza de euro-scepticism in discursul politic. Scopul nostru este de a-i alege pe cei care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca liderii europeni presiuni inimaginabile pe instanțele din Romania pentru a inchide dosarul Laurei Codruța Kovesi, afirmand ca vor ”vor neaparat sa-și puna un procuror european in utrma unui troc politic, a unei negocieri ca la piața”.”Asta…

- Sectia pentru judecatori a CSM denunta intr-o scrisoare deschisa presiuni asupra independentei justitiei din Romania, ca urmare a declaratiilor facute de unii oficiali europeni despre cazul Kovesi. Vizati sunt Manfred Weber, candidatul PPE la presedintia Comisiei Europene, Antonio Tajani, presedintele…

- Joi va fi ultima runda de negocieri la Parlamentul European pentru desemnarea procurorului european, in condițiile in care fosta șefa a DNA se afla in plina ancheta a Secției Speciale. ”Mie mi s-a parut inadmisibil ca unii lideri politici europeni solicitau justiției din Romania sa inceteze…

- "Ca eurodeputat am observat in prea multe randuri la Bruxelles comportamente anti-romanesti ale colegilor mei liberali, comportamente care sunt eronat prezentate de presa de dreapta din Romania drept pro-europene. Ieri am avut parte de inca o dovada de acest fel, de aceasta data la Bucuresti, la…

- Europarlamentarul Renate Weber a declarat, sâmbata, ca va fi prezenta la Bruxelles la audierea Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european, subliniind ca aceasta este doar o etapa, decizia finala urmând sa se ia în Consiliul UE, noteaza Agerpres. ''Eu…

- Premierul Viorica Dancila a avut, joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, una dintre temele acordate fiind legata de statul de drept si independenta justitiei in Romania.

- Premierul Viorica Dancila incepe, astazi, o vizita de lucru de doua zile la Bruxelles si va avea intrevederi cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca va participa la doua evenimente,…

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez- Isturiz White, va participa, astazi, la reuniunea Biroului Politic National al PNL, a anuntat sambata liderul liberalilor, Ludovic Orban. La sedinta BPN al PNL se va discuta despre pregatirea formatiunii pentru alegerile europarlamentare, potrivit Mediafax.…