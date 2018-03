Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Gordan, o artista mai faimoasa in Anglia decat la noi. A plecat din Romania acum 40 de ani. Risca sa fie inchisa pentru ca le facea portrete turistilor la mare, iar asta echivala pentru autoriațile comuniste cu o apropiere de englezii imperialiști.

- Juventus a pornit in returul cu Tottenham, avand a doua sansa la calificare. Dupa primele 45 de minute la Londra, italienii pareau si mai inghesuiti in corzi. La final insa, au celebrat calificarea in sferturi, iar visul lui Gianluigi Buffon ramane in viata.

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Un fost spion rus e in stare critica in spital, in Marea Britanie, aparent otravit și, odata cu el, otravita și fiica sa. Amandoi au fost expusi unei substante neidentificate inca, in timp ce se aflau intr-un centru comercial.

- Mii de locuinte din Londra si din imprejurimi au ramas fara apa dupa ce temperaturile negative de saptamana trecuta au provocat spargerea unor tevi din sistemul de aprovizionare al metropolei, informeaza luni Press Association. Aproximativ 12.000 de consumatori din Londra au fost privati de apa incepand…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat vineri seara discursul rostit la Londra de premierul britanic Theresa May care a oferit 'claritate' cu privire la viitoarele relatii intre Marea Britanie si blocul comunitar, transmit AFP si dpa. ''Discursul…

- Pictor italian, DHC la UAD Enzo Cucchi, pictor italian, reprezentant de marca al miscarii artistice italiene cunoscuta sub numele de Transavangarda, va fi distins cu titlul de Doctor Honoris Causa de catre Universitatea de Arta si Design (UAD) din Cluj-Napoca. Considerat a fi unul dintre cei mai…

Filmul "Darkest Hour", nominalizat la Premiile Oscar 2018 la categoria Cel mai bun film, regizat de Joe Wright și scris de Anthony McCarten, prezinta povestea fostului prmeier britanic…

- Metropola San Francisco din Statele Unite se afla pe primul loc in clasamentul celor mai bune orase din lume pentru expati in ceea ce priveste oportunitatile pe piata muncii. Asa arata un sondaj realizat de YouGov la comanda HSBC Expat, noteaza Business Insider.

- Manchester City a caștigat Cupa Ligii Angliei. "Cetațenii" au invins in finala disputata pe Stadionul Wembley din Londra, cu scorul de 3-0 , pe Arsenal .Acesta este primul trofeu al lui Pep Guardiola de cand antreneaza in Anglia.

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat joi ca Brexitul reprezinta o “amenintare evidenta si iminenta” la adresa Acordului din Vinerea Marea, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Realitatea…

- Fotbalul si gradul de participare al societatii romanesti la activitatile fotbalistice au o imagine atat de proasta, incat au ajuns caz de studiu al UEFA. ProSport a aflat despre existenta acestuia si a discutat despre ce ramane de facut cu cel care l-a efectuat: cercetatorul suedez Tomas Peterson.…

- Serviciul de spionaj din fosta Cehoslovacie ar fi incercat in anii '80 sa-l racoleze pe actualul lider al laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, relateaza cotidianul The Times, citat marti de agentia EFE. Conform acestei publicatii, care isi sprijina relatarea pe declaratii ale unor fosti…

- Cea de-a 71-a gala a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc pentru al doilea an consecutiv la Royal Albert Hall din Londra si a fost marcata de campaniile Time’s Up si #MeToo.

- Autor: Stelian ȚURLEA In noiembrie 1940, aflat departe de casa, la Londra, in condițiile in care incepuse razboiul, Ion Rațiu deschide prima pagina a jurnalului sau. Peste cateva luni Romania și Marea Britanie aveau sa-și suspende relațiile. Scria despre orice eveniment la care participase, asistase…

- Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, a pozat miercuri in unificatorul unei tari profund impartita pe tema Brexitului, denigrand Uniunea Eurpeana (UE), relateaza AFP, citat de News.ro . ”Succesul Brexitului va depinde de ceea ce vom face noi cu el. Iar impreuna vom face din el un succes”, a…

- Mijlocasul echipei Hull City Ryan Mason a fost nevoit sa puna capat carierei sale de fotbalist profesionist, la doar 26 de ani, dupa ce a suferit o fractura craniana in meciul cu Chelsea, din ianuarie 2017, informeaza BBC.In urma cu mai bine de un an, in prima repriza meciului din Premir League,…

- Grupul hotelier Orbis, prezent și in Romania, tocmai a anunțat ca a deschis primele hoteluri in Slovenia, Mercure (4 stele) și ibis Styles Maribor (3 stele) impreuna cu partenerul local și investitorul Terme Maribor.

- O inlanțuie delicat cu brațul și palma desfacuta pe spate. Un pas, inca unul și inca unul, ca pentru a vedea daca ea se va lasa, supusa, dupa dorințele lui. Ea il urmeaza, pas cu pas, apoi il cuprinde cu una dintre coapse și atinge o data, de doua, de trei ori podeaua cu pantoful cu toc. Apoi trupurile…

- Urmarește topul zodiilor de la cele care au cel mai mult noroc, la cele care au mereu ghinion in viața. Afla cam pe ce loc se situeaza zodia ta. Leul e mereu in topul zodiilor norocoase, fericite, indraznețe și intreprinzatoare. Dar nu este el mereu pe primul loc. Iata ce spun astrologii! Fecioara,…

- Tatal baiatului din Cluj, care s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc din Maraști, a facut infarct când a aflat despre tragedie. Tatal baiatului lucreaza în Londra, unde a fost vizitat de fiul sau în cursul lunii ianuarie. Tânarul s-a întors…

- Alexandria este orașul din Romania cu cel mai scazut grad de siguranța a vieții. Potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si de agentia D&D Research, cele mai dezavantajoase orase din punctul de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria si Vaslui. Oradea este orașul…

- Sandy C din Chișinau și Aaron Sibley din Londra sint doi interpreți finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018, care vor sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. De curind, aceștia au filmat un videoclip pentru cintecul lor. Piesa a fost compusa pentru a fi interpretata…

- Justitia britanica a decis marti ca mandatul de arestare vizandu-l pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, este in continuare valid, informeaza AFP si dpa.'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat…

- Doua loji masonice, create special pentru membri ai Parlamentului Britanic și jurnaliști politici, iși mențin activitatea secreta la Palatul Westminster, reședința camerelor parlamentare, potrivit unei anchete realizate de Guardian. O a treia loja continua sa opereze in Londra, iar membri acesteia sunt…

- De cand a inceput relatia sa cu printul Harry, fosta actrita americana Meghan Markle are mare grija cu tinutele pe care le poarta in public, optand in primul rand pentru simplitate si eleganta, relateaza online ziarul spaniol ABC. Printul Harry si Meghan Markle, care se vor casatori la…

- Fara sa ne dam seama, zilnic, cadem in plasa gesturilor care ne pun sanatatea in pericol și pe care, culmea, le consideram benefice. Niciunul dintre noi nu rateaza așa-zisul „atac asupra propriei persoane“. Pentru a conștientiza cat mai mult cum periclitam starea de bine a propriului corp, am realizat…

- Darren Osborne, judecat pentru ca, în iunie 2017, a intrat cu furgoneta în credinciosii aflati în fata unei moschei din nordul Londrei, a afirmat marti în cursul procesului sau ca a dorit sa îi ucida pe liderul

- Sediul temporar al Agentiei Europene a Medicamentelor nu este optim, dar este cel mai bun posibil in conditiile in care institutia se grabeste sa-si relocheze birourile din Londra, iar noul sediu este in proces de constructie, spune directorul executiv al Agentiei, Guido Rasi, relateaza Reuters.

- Un sofer obisnuit din Los Angeles a pierdut anul trecut in jur de 104 ore blocat in trafic, iar in ce priveste consumul de combustibil pentru acest interval de timp, acesta se traduce in 2.408 dolari, arata un studiu citat de Time, potrivit Business Magazin. Acelasi studiu a plasat Los Angeles…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, infiintarea in cadrul Platformei Romania 100 a primelor sase comunitati locale in tara si strainatate, la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles. "Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte…

- Povestea uimitoare a doi fosti agenti CIA care sustin ca este posibil sa fi descoperit submarinul scufundat folosit de Pablo Escobar pentru a transporta cocaina din Columbia in Puerto Rico. Au filmat ce au descoperit in adancuri. Intr-un documentar despre averea ascunsa a lui Pablo Escobar realizat…

- Basistul Andy Rourke, tobosarul Mike Joyce si chitaristul Craig Gannon vor sustine o serie de concerte live in cadrul unei productii artistice intitulate „Classically Smiths”. In acest show, unele dintre cele mai memorabile piese din repertoriul trupei The Smiths, infiintata in Manchester…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg. Studiul acopera pietele imobiliare…

- Un acord special între Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum îsi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron într-un interviu pentru BBC, care a difuzat sâmbata fragmente, relateaza AFP. Întrebat…

- Turneul Campioanelor, care reuneste cele mai bune opt jucatoare de tenis si opt perechi de dublu intr-un sezon, se va disputa timp de zece ani, incepand din 2019, la Shenzhen, in China. Premiile se vor dubla fata de competitia care va fi in acest an la Singapore pentru ultima data, inca de la prima…

- Detinutii vor fi despagubiti financiar daca au fost tinuti in mizerie.Posibilitatea adoptarii acestei masuri este prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024. Oficialii ministerului si-au propus ca termen pentru realizarea acestei masuri primul semestru al acestui an. ”Ministerul Justitiei intreprinde…

- Londra, 16 ian /Agerpres/ - Peste 200 de jucarii-robot care dateaza din anii 1960 - 1990, estimate la cateva mii de lire sterline, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc in Marea Britanie, informeaza Press Association. Robotii-jucarie sunt pusi in vanzare de un…

- Emma Shirley, in varsta de 42 de ani, din Dover, a suferit in anul 2010 o interventie chirurgicala pentru indepartarea unei tumori cerebrale, la King's College Hospital din Londra. Insa, dupa operatie, ea a acuzat dureri de cap, iar in urma tomografiilor s-a constatat prezenta unui abces si a unei cantitati…

- Fecioara, noroc de 5 stele Daca te-ai nascut in zodia Fecioarei, se poate spune ca ai fost binecuvantata de astre. Mereu obții ceea ce dorești și planurile iți ies așa cum le-ai gandit. Ești o perfecționista și nu te descurci prea bine in situațiile critice, dar ești optimista și ai multa…

- Alte orase mari precum Targu Jiu, Ploiesti , Brasov, Alba Iulia, Targu Mures si Vaslui au avut un indice de calitate a aerului "RAU". Pentru a vedea indicele din fiecare zi, intra pe www.calitateaer.ro.

- Delia a pornit intr-un pelerinaj tare interesant in India. De aceasta data, jurata X FACTOR nu a mai cautat hoteluri de lux, ci a vrut sa simta viata reala a oamenilor de acolo si sa se purifice spiritual.

- Timișoara este orașul secundar din Romania in care s-au mutat cei mai mulți oameni in perioada 2001 – 2011, fiind urmat de Cluj-Napoca, Iași și Constanța. De altfel, și inainte de 1989, capitala Banatului era cel mai atractiv oraș din țara. Marius Cristea, expert senior pe dezvoltare urbana in cadrul…

- Chișinaul este pe locul opt intr-un top internațional al orașelor in care se poate trai cu mai puțin de 600 de lire. Topul a fost realizat de Independent.co.uk și au fost luați in considerare mai mulți factori. Costurile de baza intr-o luna au fost estimate de jurnaliști la 487.80 lire și au fost date…

- Iasul este pe locul 20 intr-un top international al oraselor in care se poate trai cu mai putin de 600 de lire. Probabil pentru straini este de mirare, insa pentru majoritatea romanilor care au salarii de sub 300 de lire, acest lucru este firesc. Topul a fost realizat de Business Insider si au fost…

- NEW YORK: Anul Nou a ajuns la New York, acolo unde a fost primit cum numai newyorkezii știu sa o faca: cu tradiționalul sarut in Time Square, in acordurile melodiei „New York, New York” cantate de Frank Sinatra. A fost cel mai geros Revelion, inregistrandu-se -12 grade Celsius, temperatura resimțita…

- "Revolutia fiscala" a Guvernului PSD-ALDE a dezechilibrat bugetele autoritatilor locale, prin reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Pentru a remedia gaura uriasa din bugete, primariile vor trece la majorari de taxe si impozite. Cei care vor plati in cele din urma sunt tot cetatenii.

- Daca inca nu ati ales o destinatie pentru a petreceti Revelionul si sinteti adeptii spectacolelor de lumini si muzica, va propunem citeva sugestii unde sa incepeti numaratoarea inversa la trecerea dintre ani. Daca v-ati saturat de intrebari precum „unde te gaseste noul an?“ sau „Ce faci de revelion“,…

Daca inca nu ati ales o destinatie pentru a petreceti Revelionul si sunteti adeptii spectacolelor de lumini si muzica, va propunem cateva sugestii unde sa incepeti numaratoarea inversa la trecerea dintre ani.