- Cosmin Olaroiu (49 de ani) a terminat sezonul pe locul cinci in China cu Jiangsu Suning, are pe masa o oferta de prelungire a intelegerii care expira in noiembrie 2019, dar si o propunere foarte, foarte tentanta din punct de vedere financiar: 12 milioane de euro pentru un an si...

- Deputatii USR Cristian Ghinea si Silviu Dehelean initiaza un proiect de lege pentru acoperirea tarifelor de cadastru si publicitate imobiliara. Proiectul USR propune masuri de incurajare a inscrierii imobilelor in cartea funciara si reducerea taxelor pentru succesiune.

- Camera Deputatilor va da miercuri votul final pe Legea pensiilor, dupa ce plenul a admis marti un amendament al UDMR, initial respins de Comisia de Munca. Deputatii au adoptat deja legea pe articole, in plenul de marti, cu un amendament UDMR, care prevede ca persoanele care sufera de handicap…

- Cel mai bine platit youtuber in 2018 este un baiețel de 8 ani. El a caștigat anul acesta 22 de milioane de dolari din canalul sau de pe YouTube, pe care publica videoclipuri in care testeaza jucarii.

- Desi in tara noastra peste 40% dintre angajati sunt platiti cu salariul minim, la polul opus exista cateva zeci de mii de oameni care incaseaza, luna de luna, peste 4.500 de euro. Si nu vorbim despre politicieni. In topul celor mai bine platiti angajati se afla, evident, managerii, dar si it-stii sau…

- Deputații au votat miercuri un proiect de lege care prevede, printre altele, acordarea de pensii speciale pentru membrii plenului Consiliului Concurenței, in aceleași condiții ca pentru membrii Curții de Conturi. Printre cei care au votat ”pentru” se numara și 24 de aleși USR. Asta deși aleșii Uniunii…

- Deputatii PSD ar putea vota miercuri motiunea simpla depusa de Opozitie impotriva ministrului Justitiei, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Miza: Liviu Dragnea ar putea invoca faptul ca Tudorel Toader a ramas fara sprijin politic in Parlament, motiv sa-l dea afara din Guvern pe ministrul Justitiei.…

- Deputatii dezbat marti motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Liberalii, cei care au depus motiunea, considera ca a sosit si vremea „evaluarii“ lui Toader, cel care la randul sau i-a evauat pe Laura Codruta Kovesi si Augustin Lazar, propunand revocarea acestora.