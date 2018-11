Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut in septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, similar cu cel inregistrat in august, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Romania a fost a doua economie din Uniunea Europeana la cresterea economiei, in trimestrul al doilea al acestui an, cu un plus de +1,4% fata de primul trimestru, arata datele publicate vineri de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene. In trimestrul al doilea 2018, tarile care…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari cresteri s-au…

- Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la cresterea preturilor pentru produse si servicii, cu 257% in perioada 2000-2017, urmata de Islanda (108,3%), Ungaria (98%) si Letonia (86,7%), arata datele furnizate luni de Eurostat.

- Romania se afla pe locul doi in topul tarilor unde se cheltuieste cel mai mult pentru un sejur (putin peste 124 de euro/persoana), ultimul stat din clasament fiind Letonia cu 107 euro/persoana, arata un raport publicat de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene.

