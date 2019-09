Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri de mita au fost inregistrate, in prima jumatate din 2019, in Spitalul Universitar de Urgența-București, fiind urmat de Spitalul de Urgența Braila, potrivit unei sinteze realizate de Anti-Bribery Synergy, ce include raspunsurile pacienților privind mita in spitale, arata Mediafax.Cele…

- Supranumit si „Ingerul Copiilor“ de catre parintii care si-au vazut copiii salvati de mainile sale, medicul Catalin Cirstoveanu, seful sectiei de Terapie Intensiva Nou Nascuti de la Spitalul „Marie Curie” din Capitala, considerata cea mai moderna din sud-estul Europei, este unul dintre cei mai apreciati…

