- In a doua parte a anului 2017, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania, actualizate astazi pe…

- Votandu-ți piesa favorita, ai adus-o de pe locul 7, in poziția care domina clasamentul. Ne-ai ajutat sa ordonam topul la Virgin Radio Romania, iar preferatul acestei ediții este JP Cooper. Nu uita ca iți poți susține artiștii favoriți din top cu un vot pe virginradio.ro pana sambata viitoare.

- Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 12 - 18 martie 2018. BERBEC 21.03-20.04: Sunteti dominati de dorinta de a incepe un nou curs de specializare sau de formare profesionala intr-un anumit...

- Intr-un decor de-a dreptul stralucitor, a 90-a ediție a premiilor Oscar a avut loc noaptea trecuta la Dolby Theatre din Los Angeles. In monologul de la inceputul galei, gazda Jimmy Kimmel a facut referire la magistrala gafa de anul trecut cand organizatorii au anunțat greșit filmul caștigator. Un alt…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va participa de luni la turneul de la Indian Wells, care se desfașoara in perioada 5 - 18 martie. Acesta va fi al patrulea turneu pe care Simona il va juca in acest an, dupa Shenzen, Australian Open și Doha. Deși a avut probleme la glezna, recuperandu-se recent, Simona Halep…

- Fundația Zamolxes organizeaza "Saptamana europeana a startup-urilor", eveniment care va avea loc luni, 5 martie, de la ora 14.30, la Centrul Cultural pentru Tineret Zamolxes, din incinta Caminului Petrol. Vor participa 30 de elevi de la liceele campinene, antreprenori de succes pe plan local, precum…

- Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a comunicat decizia Comitetului pentru Situații de Urgența de la nivelul Ilfovului, reunit, marți, la ora 16.00, privind suspendarea cursurilor in școlile din județ și in zilele de 28 februarie, 1 si 2 martie. ”Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de catre…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat azi ca școlile, liceele și gradinițele din București vor fi inchise, din cauza vremii, toata saptamana. Anunțul a fost facut in deschiderea Comandamentului de Iarna de la PMB. Gabriela Firea a spus ca parintii sa apeleze la cunostinte pentru…

- Ionut Lupescu a declarat, luni, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii sale la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca isi propune sa readuca Romania in randul celor mai bune natiuni europene daca va

- A crescut numarul romanilor care iși fac implanturi dentare. E o soluție costisitoare, iar cei care sunt nevoiți sa apeleze la ea ajung sa se imprumute la banci sau sa plateasca in rate. Decontarile din partea statului sunt aproape inexistente.

- Filologul Iurie Zubcu s-a nascut in februarie 1958, in orașul Chișinau, in familia lui Constantin Zubcu. Om de cultura, tatal sau a fost un adevarat erou, care, din dragoste fața de Limba Romana și Cultura Romaneasca, a avut de suferit in timpul regimului totalitar comunist. Astfel, deși avea teza de…

- AREA21 duo-ul EDM care reuneste doua nume din scena dance: Martin Garrix si Maejor, si face comeback-ul cu un realease nou, “classy slice” intitulat “Happy“. Sub acest alias cei doi producatori au mai lansat trei piese: Glad You Came, We Did It, Girls and Spaceship. In ziua lansarii, zi care a coincis…

- Sfantul Valentin este o sarbatoare a iubirii, pe care noi, romanii, am adoptat-o doar de cativa ani. Alte popoare, insa, au traditii, obiceiuri si superstitii destul de variate despre aceasta zi a indragostitilor.

- Shawn Mendes e probabil in vacanța dupa turneul global terminat in decembrie, sau cel puțin asta ne da de gandit din fotografia postata ieri pe contul de Twitter. Printr-o fotografie mega hot in care i se vad atat de bine patrațelele, Shawn Mendes ne face sa oftam atat din cauza abdomenului, cat și…

- VicepreședintelePNL, Laurențiu Leoreanu, deputat PNL, a acuzat „Revoluția Fiscala” a PSD de distrugerea bugetelor organizațiilor non-guvernamentale și a anunțat ca va propune redirecționarea unui anumit procent din impozitul pe venit catre ONG-uri, in locul impozitului pe profit.

- Ultima saptamana a adus drumuri la tribunal si sentinte pentru doi importanti politicieni. Darius Valcov, consilier al premierului, artizan al programului de guvernare a primit o grea condamnare in prima instanta.

- Primul Virgin Marathon de șapte ore on air reunește atat unii dintre cei mai cunoscuți artiști din industria muzicala romaneasca cat și vloggeri sau oameni cool din online-ul romanesc. Ce inseamna de fapt Maratonul lui Niculae? Ei bine… inseamna testarea limitelor pentru colegul nostru, care trebuie…

- Zodiac chinezesc saptamana 12-18 februarie. Sobolan Te preocupa ceva care are legatura cu siguranta ta financiara sau stabilitatea emotionala. Poti fi euroul saptamanii sau nebunul saptamanii, depinde doar de tine cum gestionezi situatia. Generozitatea de care dai dovada pana la sfarsitul…

- Jeniffer Lopez și Alex Rodriguez au sarbatorit ieri un an de cand sunt impreuna, iar evenimentul a avut loc in cel mai prielnic moment: in timpul unui concert susținut de J. Lo. Momentele lor publice sunt destul de rare, iar acesta a fost cu totul special. J. Lo s-a oprit in timpul piesei pentru a-și...…

- Organizatorii Neversea au lansat in aplauzele celor care au participat anul trecut la festival, aftermovie-ul oficial al festivalului. S-a intamplat totul la evenimentul la care a fost anunțata și data la care Neversea 2018 are loc. Cel mai mare festival de la malul mariise va desfașura in perioada…

- Garsonierelor mai scumpe cu 9% si apartamente cu 7% Un studiu al administratorilor portalului de anunturi olx.ro arata ca preturile garsonierelor au crescut cu 9% in 2017 comparativ cu 2016, in timp ce preturile apartamentelor cu doua camere au crescut cu 7%. In cazul apartamentelor cu trei si patru…

- Devenita numarul unu in topul Billboard Latin airplay, Jennifer Lopez vorbește despre puterea de a fi femeie la Hollywood și mișcarea #metoo. Jenifer Lopez a fost invitat de onoare la petrecerea Guess organizata de Paul Marciano, dar asta nu a impiedicat-o pe artista sa le aclame pe femeile ce lupta…

- A mai trecut o saptamana, iar noi am ramas cu aceleași obiceiuri. Iți aducem un nou episod din Vvlog și te poftim respectuos in casa noastra ca sa vezi cum ne petrecem timpul dupa ce microfoanele se opresc. Aici, de exemplu, Ionuț iși face intrarea de dimineața cu tradiționalul pateu cu branza. Cum…

- Sigur, tuturor ne plac festivalurile de muzica și vrem sa mergem vara la cat mai multe, dar exista anumite evenimente care sunt foarte, foarte ciudate. La care dintre ele ți-ai dori sa mergi? El Colacho – Festivalul de sarit peste bebeluși, Spania. Festivalul El Colacho este organizat in localitatea…

- Ed Sheeran are nevoie de liniște și vrea ca el și logodnica sa, Cherry Seaborn, sa nu fie deranjați! Artistul n-a stat pe ganduri și, potrivit Daily Mail, a cumparat toate proprietațile din jurul casei sale din Suffolk, Marea Britanie. Investiția nu l-a afectat prea mult pe britanic, care are o avere…

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Numarul smartphone-urilor vandute a inregistrat o crestere usoara in 2017, insa producatorii au reusit sa impuna preturi mai mari.Anul trecut s-au vandut in total 1,46 miliarde smartphone-uri, cu 3% mai mult fata de 2016, conform unei cercetari realizate de GfK. Europa Centrala si de…

- Topul celor mai populare personaje negative din istorie a fost publicat de Empire, celebra revista din domeniul cinematografic. Conform revistei, cel mai popular personaj negativ din toate timpurile vine din “Star Wars” și este, bineințeles, Darth Vader. Pe locul al doilea se afla Joker din “The Dark…

- Fiecare zodie are asociate culori/nuante care ii sunt benefice in viata de zi cu zi, ii pun in evidenta personalitatea sau, pur si simplu, ii poarta noroc. Pornind de la acest principiu, pot fi identificate si cateva culori de rujuri care s-ar potrivi perfect fiecarei zodii in parte. Femeia Berbec –…

- Pentru femeile care vor sa aiba o aparitie naturala si de bun gust, exista cateva reguli de urmat care imbina excelent cromatica hainelor cu cea a pielii si a rujului. Iata cateva dintre ele: Rochia neagra + rujul rosu. Este o combinatie care sugereaza eleganta, atractie si putere personala. De obicei,…

- Eminem revine pe primul loc in clasamentul Official Singles Chart Top 100 din Marea Britanie. Rapperul a dat lovitura cu single-ul ”River”, un featuring cu Ed Sheeran! Piesa lui Eminem a furat primul loc chiar de la britanicul Ed Sheeran care se afla de 6 saptamani pe primul loc cu super hitul ”Perfect”.…

- Potrivit declarațiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeași structura ca și fostul Executiv Tudose, respectiv premier, 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, și 26 de portofolii, 2 miniștri fiind delegați. In total, noul Cabinet va avea, ca și cel precedent, 28…

- Alex Pall, unul dintre componenții trupei The Chainsmokers, a fost surprins de iubita lui, Tori Woodward, ca o inșela. Ea a postat pe Instagram un filmuleț care-l arata pe DJ sarutandu-se cu o alta femeie. Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere. Clipul postat de Tori Woodward a fost…

- Tomorrowland se intoarce și anul acesta cu doua weekend-uri pline de good vibes, intre 20-22 iulie și 27-29 iulie, in Boom, Belgia. De asemenea, ca de fiecare data, tema se schimba, iar cum in 2017 am avut “Amicorum Spectaculum“, o tema inspirata din lumea circului, anul acesta tema celui mai mare festival…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana mai multe filme noi intra in cinematografe.. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la ideea scoaterii din circulatie…

- Poliția din Los Angeles a anunțat ca il cerceteaza pe Steven Seagal pentru un presupus viol. N-ar fi pentru prima oara, avand in vedere ca actorul s-a lovit de un val de astfel de acuzații in ultimele luni. Potrivit unui raport al poliției citat de CBS, ar fi vorba acum despre un incident care s-ar...…

- Mai mult decat barbații! Cand va veni apocalipsa, s-a descoperit ca femeile vor avea mai multe șanse de supraviețuire, potrivit unui studiu al Universitații de Sud din Danemarca. Cercetatorii de acolo au analizat mai multe perioade grele, multe dintre ele fiind perioade de foamete din ultimii 300 de…

- Fotografiile din drona ofera intotdeauna o perspectiva interesanta, indiferent de cadrul suprins, iar cele mai bune din 2017 sunt pur și simplu superbe. Dronestagram, o comunitate care aduna fotografi din intreaga lume pasionați de drone, a jurizat cadrele inscrise pe platforma și a realizat un top…

- Cantareața Pink a anunțat ca va interpreta imnul național al Statelor Unite ale Americii in deschiderea Super Bowl. Cel mai așteptat meci de fotbal american al anului va avea loc anul acesta la U.S. Bank Stadium, Minnesota, echipele finaliste urmand a fi stabilite. The Super Bowl Half-Time Show, unul…

- Apple confirma vulnerabilitatea telefoanelor iPhone si tablete iPad, cat si a PC-urilor Mac echipate cu procesoare Intel, in fata exploit-urilor Meltdown si Spectre. Reprezentantii companiei precizeaza ca deocamdata nu au fost detectate atacuri bazate pe acestea.

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, scrie AGERPRES, citand Press Association. Citeste si: Simona Marcu, MESAJ pentru politicieni dupa castigarea presedintiei…

- Ultima luna din 2017 a fost una in care interesul romanilor fața de știri s-a menținut la un nivel ridicat, comparabil cu cel din luna noiembrie. Scandalurile politice, adoptarea legilor justiției, protestele și bugetul pe 2018 au fost principalele teme care au adus milioane de cititori site-urilor…

- Observatorul Chandra al NASA a imortalizat pe 2 ianuarie 2018 aceasta imagine care prezinta o emisie de raze X surprinzatoare din constelatia Perseus. De ce straluceste constelatia Perseus atat de ciudat intr-o culoare specifica radiatiei X? Nimeni nu stie cu exactitate, dar o ipoteza…

- De cand internauții s-au saturat de toata frustrarea expusa public pe Facebook, platforma Instagram a devenit un refugiu in care postarile sunt pozitive și extrem de bogate vizual. Odata cu popularea asta, s-au inmulțit fotografii de strada. Se intalnesc la “Instameet-uri”, posteaza cu hashtag-uri specifice…

- Ca in fiecare an, The Independent Critics realizeaza topul celor mai fumoase femei și celor mai chipeși barbați din lume. Anul acesta, Antonia a fost desemnata de critici ca fiind una dintre cele mai frumoase femei din lume, ea clasandu-se pe locul 11. Titlul pentru cea mai frumoasa femeie a fost caștigat…

- Billboard a realizat topul celor mai difuzate piese lansate anul acesta, iar pe primul loc, spre suprinderea tuturor, nu e “Despacito“! Lider in topul celor mai ascultate piese din 2017 se afla “Shape Of You” de la Ed Sheeran. Locul al doilea este ocupat de Luis Fonsi și Daddy Yankee cu piesa “Despacito“,…

- In cadrul relatiilor stranse cu mediul de afaceri, universitar si cu institutiile publice, CECCAR – Filiala Prahova are protocoale de colaborare cu Primaria Municipiului Ploiesti, Camera de Comert si Industrie Prahova, Universitatea de Petrol-Gaze Ploiesti, cu Facultatea de Stiinte Economice din cadrul…

- Nu se știe exact unde a aparut prima oara bradului de Craciun, insa exista mai multe legende. Una dintre cele mai cunoscute spune ca bradul de Craciun iși are originea in secolul al VII-lea, cand Sfantul Bonifacius a plecat in Germania pentru a preda cuvantul Domnului. Acesta era suparat pentru ca niște…

- Festivalul AWAKE anunța primii artiști care vor urca pe scena la cea de-a doua ediție: Wilkinson (LIVE), Milky Chance, The Subways, alaturi de The Parlotones, Fink, Subcarpați cu invitați speciali Hanu’ cu Braga, Mihail, Șatra B.E.N.Z. și alții. In 2018, AWAKE are loc in perioada 17-19 august și revine…

- Sondaj al Consiliului IMM-urilor privind contribuțiile sociale Peste 85% dintre oamenii de afaceri nu sustin trecerea contributiilor sociale la angajati, potrivit unui sondaj comandat de Consiliul Întreprinderilor Mici si Mijlocii. 60% dintre cei intervievati au mentionat si ca au întâmpinat…