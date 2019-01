Stiri pe aceeasi tema

- Șase ani intr-un an. Atat au au avut intarzieri trenurile din Romania in anul 2018. Statistica vine chiar de la Ministerul Transporturilor. Si in timp ce la noii oficiali se multumesc sa constate dezastrul, in Japonia, seful cailor ferate a demisionat, iar ministrul Transporturilor si-a cerut public…

- Grecia, Bulgaria, Slovenia, Letonia, Spania, Marea Britanie si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care aveau, in 2016, cel mai mic numar de medici generalisti raportat la populatie, potrivit datelor publicate dde Oficiul European de Statistica (Eurostat). Conform datelor publicate joi de Eurostat,…

- Cartofii si alte legume si conserve de legume s-au scumpit cel mai mult in luna decembrie fata de noiembrie, la categoria produselor alimentare, in crestere fiind si tarifele pentru biletele de avion, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Astfel, pretul cartofilor…

- Pe parcursul a 24 de ore pe teritoriul țarii au activat peste 170 de echipaje de patrulare și peste 360 de ofițeri.Au fost inregistrate 5 accidente rutiere grave, soldate cu 6 persoane traumatizate, iar mai multi soferi blocati pe drum, au primit ajutor.

- Potrivit datelor statistice date publicitatii in 2018 de catre Comisia Europeana, 25.300 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere pe teritoriul UE in anul 2017. In termeni socio-economici, costul unui asemenea bilant este de 120 de miliarde de euro.

- Cu 99 de morti pe sosele la un milion de locuitori, Romania este pe primul loc in Europa la mortalitatea in accidente. In fiecare an, costul deceselor și al raniților de pe șosele este in jur de 2% din PIB, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructura, care susțin ca „indiferența celor responsabili…

- Drumurile din Rusia sunt cele mai periculoase din Europa, in timp ce in Norvegia si Elvetia sunt cele mai sigure, arata un raport publicat vineri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Pe baza datelor din 2016, in Rusia au murit in accidente rutiere peste 20.000 de oameni, o medie de 18,7 decese…

- Un raport al Organizației Mondiale a Sanatații arata ca țarile din blocul estic au drumuri mai periculoase decat cele din occident și din nord. Romania sta cel mai rau din țarile UE, cu 10,3 decese la 100.000 de locuitori, la polul opus fiind Suedia cu numai 2,8. In clasamentul european Romania sta…