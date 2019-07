Topul județelor în care românii au rămas fără internet, telefonie și TV în 2018: Aproape 15 milioane de conexiuni au fost afectate Numarul incidentelor de securitate din rețelele telecom a crescut cu 66% anul trecut, fiind afectate aproape 15 milioane de conexiuni, dar durata incidentelor a scazut semnificativ, a anunțat miercuri Arbitrul telecom (ANCOM). Constanța a fost cel mai afectat județ cu 64 de incidente, la polul opus fiind Ialomița cu 9 incidente. Cele mai multe conexiuni afectate au fost cele de telefonie mobila și SMS.



&"Datele raportate arata ca daca în 2017, în medie, un incident de securitate era rezolvat în mai bine de 8 ore, anul trecut operatorii au reușit sa reduca timpii de soluționare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

