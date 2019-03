Topul joburilor pentru care nu ai nevoie de studii superioare

Stiri pe aceeasi tema

- O analiza a veniturilor de pe piata muncii arata ca cele mai profitabile locuri de munca, pentru care este nevoie doar de diploma de calificare emisa de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, aduc intre 5 mii si 30 de mii de lei pe luna. "Cea mai mare suma de bani…

- Controlor de trafic aerian, tatuator, cosmetician, make-up artist si hairstylist sunt cele mai banoase meserii din Romania, intr-un top al joburilor pentru care nu ai nevoie de studii superioare. O analiza a veniturilor de pe piața muncii arata ca cele mai profitabile locuri de munca, pentru care…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va organiza, in urmatoarea perioada, burse ale locurilor de munca dedicate special muncitorilor romani din tari ale Uniunii Europene, pentru a convinge cat mai multi sa revina in tara, mai ales pentru a lucra in sectorul constructiilor, unde salariul minim a crescut…

- Indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati vor fi, in continuare, asigurate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin grija Agentiei Nationale de Plati si Inspectie Sociala, iar suma alocata creste, in 2019, la peste 11 miliarde de lei, de la 4,5 miliarde de lei, in 2018, a declarat, miercuri,…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) organizeaza la Bucuresti, in perioada 18 - 19 februarie 2019, Reuniunea Grupului la Nivel Inalt privind Abordarea Integratoare de Gen a Comisiei Europene, se arata intr-un comunicat al institutiei remis luni AGERPRES. Evenimentul este organizat…

- N. D. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova a facut public faptul ca deruleaza o campanie de recrutare și identificare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist. Anuntul a fost facut in contextul in care, pana la sfarșitul anului…

- Pasionatii de fotografie dornici sa devina fotografi cu acte in regula trebuie sa se grabeasca, pentru ca au mai ramas doar cateva locuri pentru Cursul de Fotografie – Sesiunea de Iarna 2019, lansat de Scoala de Fotografie „Varadinum” din Oradea. Cele doua serii de cursuri, incepatori…

- Un nou proiect de Lege care vizeaza crearea unui sistem de pensii ocupationale se afla in prezent in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Acesta ar transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European si a...