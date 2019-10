Topul în care România este LIDERUL Europei: Cea mai mare creștere a comerțului Romania a inregistrat in august, in comparație cu aceeași luna a anului trecut, o creștere a comerțului de 7,4%, cea mai mare din UE, urmata de Malta (6,2%) și Ungaria (5,9%), anunța MEDIAFAX. Citește și: Dan Barna, facut praf de Diaspora: ‘Manca și nu se mai oprea. Cum sa vorbim, sa-l oprim din mancat?’ Scaderi ale comerțului au avut loc in Slovacia, cu 3% și Luxemburg, cu 1,5%. Comerțul a crecut in UE28 cu 2,5% și cu 2,1% in zona euro, in august, comparativ cu august 2018. Fața de iulie, comerțul a crescut cu 0,3% in zona euro și cu 0,2% in UE 28. Citește și: Cutremur… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

