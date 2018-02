Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea este personalitatea care influențeaza cel mai mult Romania, considera 12,7% din cei intervievați de Avangarde intr-un sondaj in care doar 9% il indica pe Klaus Iohannis. Deși e mort, Regele Mihai e creditat cu 2%, la fel ca șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Klaus Iohannis…

- Imediat dupa investirea noului Guvern s-a speculat ca presedintele Klaus Iohannis i-a chemat la discutii pe Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea. Seful Senatului neaga ca ar fi participat la aceasta discutie si spune ca nu are ce discuta cu seful statului.Citește și: SURSE! Un TITAN strain…

- Membrii Guvernului condus de Viorica Dancila au depus juramantul de investitura, luni, la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis. La ceremonie au participat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele CCR,…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu i-au trimis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis în care îl anunța ca, luni, se va ajunge la votul de învestitura, deci se va finaliza procedura de învestire a noului Guvern. Liderii coaliției așteapta ca, luni seara, președintele…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu i-au trimis o scrisoare deschisa lui Juncker. Cei doi lideri ai Coaliției au trimis inalților deminitari UE o scrisoare in ceea ce privește legile justiției. Aceștia spun ca liderii UE nu au fost informați corect. Raspunsul vine dupa ce Comisia Europeana a criticat…

- Data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor, pare sa fi fost taiata din calendar de catre președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Dupa ce au absentat de la festivitațile de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf, acum Liviu Dragnea și Calin…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- La intrebarea „Ce parere aveti despre urmatoarele personalitati politice...?", cei intervievati i-au apreciat cel mai mult pe Klaus Iohannis - 48- (in stagnare fata de sondajul CURS din noiembrie 2017), Gabriela Firea - 46- (in scadere cu doua procente), Calin Popescu Tariceanu - 38- (in stagnare),…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Liderii PSD sunt increzatori in faptul ca președintele Klaus Iohannis le va da premierul, iar in culise s-a inceput deja formarea Guvernului. In ciuda faptului ca Liviu Dragea a spus ca totul se va decide in Comitetul Executiv, la biroul președintelui PSD a fost, astazi, un adevarat pelerinaj. Citește…

- La Palatul Cotroceni au inceput la ora 12.00 consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare. Din partea PSD participa Liviu Dragnea, Marian Neacsu (secretar general al partidului) si Paul Stanescu (vicepremier), iar din partea ALDE - Daniel Chitoiu (secretar general) si Gratiela…

- PSD se va intruni in ședința din nou, astazi, pentru a stabili propunerea de premier pe care o va inainta președintelui Klaus Iohannis. Insa și ALDE cere sa aiba un cuvant de spus. Tariceanu revine azi in țara și va purta o discuție cu Liviu Dragnea. Totodata, joi va avea loc o ședința a…

- PSD si-a mazilit al doilea premier in doar un an de zile iar acum trebuie sa mearga din nou la Palatul Cotroceni pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa desemneze un alt titular la Palatul Victoria. Dragnea ii transmite lui Iohannis sa respecte Constitutia si sa desemneze un nou premier de la PSD.Citește…

- Niculae Badalau sustine ca PSD trebuie sa aiba propriul candidat si ca are oameni care pot fi mai buni in functie decat Klaus Iohannis. Niculae Badalau, presedinte executiv PSD: "Cineva trebuie sa plece: Tudose sau Dan!" "PSD are o resursa umana fantastica: Liviu Dragnea, Corina Crețu,…

- Niculae Badalau a explicat în emisiunea Subiectiv cine ar putea sa fie prezidențiabilul PSD. „Am avut o disputa în interiorul partduilui în momentul eu spun ca daca gasim un om care sa întrunesc. PSD are o resursa umana fantastica: Liviu Dragnea, la Corina Crețu,…

- Casa Regala primeste o lovitura neasteptata din partea Guvernului! Potrivit AGERPRES, Guvernul a dat un aviz negativ proiectului de lege care vizeaza familia regala.Citeste si: Emil Boc, prima reactie dupa audierea-maraton de la DIICOT. Ce le-a spus fostul premier procurorilor in cazul medicului…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu este, in prezent, alaturi de Liviu Dragnea, lider al coaliției aflate la guvernare. Acesta a intrat in politica inca din 1990, fiind fondator al Partidului Național Liberal, și un impatimit al mașinilor, fiind director general al companiei Automotive Trading Services…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Adepta a modificarii legilor Justiției in varianta PSD – ALDE și cu proprietați in Alexandria lui Liviu Drganea, Simona Marcu este noul șef al CSM. Prezent la inceputul ședinței, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea Constituției, astfel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. „Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre noi are…

- 2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor doua camere ale Parlamentului, pe care nu a ezitat sa

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, seful statului, Klaus Iohannis, dar si liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se regasesc printre cele mai votate figuri politice la categoria „Cel mai antipatizat politician in 2017”, in sondajul EVZ. Putini s-ar fi gandit totusi ca locul…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale Regele Mihai a ajuns la Patriarhie. La slujba din Catedrala Patriarhala iau parte Familia Regala a Romaniei, dar si celelalte familii regale din strainatate. In biserica se afla si presedintele Klaus Iohannis impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, dar…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata omagierii Regelui Mihai s-a incheiat, luni, in acordurile imnului regal - "Poema Romana" de George Enescu. Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta…

- Principesa Margareta Principesa Margareta participa, luni, la sedinta solemna dedicata omagierii Regelui Mihai, unde va tine un discurs, potrivit reprezentantilor Casei Regale a Romaniei. UPDATE 16.00: Sedinta s-a incheiat cu un fragment din Poema romana de George Enescu. UPDATE 15.41: Isi prezinta…

- Cu prilejul Zilei Constitutiei Romaniei, presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj care ii vizeaza clar pe liderii coaliției aflate la guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Regele Mihai a murit marti, la ora 13.00. Mai multi lideri politici, printre care Klaus Iohannis, Liviu Dragnea si Gabriela Firea, si-au exprimat regretul fata de decesul monarhului care a condus Romania in perioada 1940-1948.

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca va participa la parada dedicata Zilei Nationale a Romaniei, din tribuna, raspunzand la o intrebare legata de evenimentele la care va fi prezent de 1 Decembrie. „La 11 ma duc la parada. Voi sta in tribuna alaturi de toti invitatii”, a declarat joi premierul…

- Al doilea și al treilea om in stat vor fi la defilarea de 1 Decembrie din București, de la Arcul de Triumf. Ei nu i se vor alatura insa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD și liderul ALDE vor sta in fața sediului ALDE. Problema este ca intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu,…

- Ecaterina Andronescu, vicepresedinte al PSD, a criticat miercuri seara faptul ca pozitia exprimata de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca raspuns la criticile Departamentului american de Stat incepe cu termenul "Parlamentul", precum si "agresivitatea" care apare "pe alocuri" in acest...

- In numele intregului Parlament, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au batut obrazul diplomatiei americane, dupa ce SUA au indemnat ca in legile Justitiei sa nu fie incluse prevederi care afecteaza lupta impotriva coruptiei. PSD considera ca America a incalcat suveranitatea Romaniei. Opozitia considera…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au o pozitie comuna fata de comunicatul transmis de Departamentul de Stat al SUA, transmitând ca dezbaterile, deciziile si voturile din Parlament se desfasoara în numele suveranitatii poporului si nu pot face obiectul niciunei forme de presiune. …

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 decizia lui Klaus Iohannis de a-i chema anul acesta la parada de 1 Decembrie si Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu, decizie pusa fata in fata cu afirmatia presedintelui ca Dragnea sa demisioneze in contextul dosarelor penale pe care le…

- Dragnea respinge invitatia lui Iohannis de a asista la parada de 1 Decembrie: Nu o accept, nu cred in ea Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu va accepta invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a asista la parada militara prilejuita de Ziua Nationala, Dragnea precizand ca nu crede…

- Ziua Nationala ar trebui sa fie una a impacarilor, dar 1 Decembrie a ajuns sa se transforme intr-un intreg razboi. Daca anul trecut, Klaus Iohannis nu i-a invitat pe Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea la parada pe motiv ca sunt penali, acum, seful statului si-a schimbat optica. I-a invitat…

- „Nu m-am uitat expres, dar a fost atat de evident in toata media incat nu a putut fi evitat. Și eu cred clar ca trebuie sa demisioneze, trebuia nici sa nu ajunga acolo, insa cred ca acest tip de circ cu victimizari nu face deloc bine democrației romanești”, a declarat președintele, intrebat despre ceea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți ca la nivelul partidului nu s-a discutat despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis. "Vorbesc ei între ei (liberalii - n.r.). (...) Nu s-a discutat la noi așa ceva", a spus Dragnea, întrebat de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din informatiile pe care le are Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand Presedintia nu a transmis invitatii catre acestia pe motiv ca au probleme penale.…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- Consiliul Legislativ a emis astazi, 21 noiembrie, un aviz favorabil propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Potrivit deciziei publicate pe site-ul institutiei, Consiliul legislativ a avut insa si observatii si propuneri cu privire la propunerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza, oficial, Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- Daca deunazi ii cerea demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, acum, presedintele Klaus Iohannis pare ca a luat o decizie cu totul neasteptata. Potrivit Ministrului Apararii, Mihai Fifor, anul acesta nu ne vom confrunta cu scandaluri in jurul paradei de 1 decembrie. Fifor sustine…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca a avut luni o discutie cu presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, care i-a cerut "sa ramana in continuare pe pozitie". "Am avut o discutie astazi de dimineata cu domnul Tariceanu (...) si mi-a cerut, mi-a zis sa raman in continuare pe pozitie si…