Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul propune ca, de la 1 ianuarie 2019, sa se aplice institutiilor financiar-bancare o taxa denumita ”taxa pe lacomie’, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare, impactul acestei masuri putand ajunge la trei miliarde de lei, a anuntat marti, la Palatul Victoria, ministrul…

- Banca Transilvania se mentine pe primul loc in topul celor mai puternice grupuri bancare, inregistrand la finalul lunii septembrie a acestui an active in valoare de 76,5 miliarde de lei, in crestere cu 1,2 miliarde de lei fata de luna iunie si cu aproape 17 miliarde de lei mai mult fata de finalul anului…

- Romania conduce in topul jurisdictiilor care au inregistrat cel mai ridicat numar de incidente de securitate cibernetica, cu 14 atacuri, urmata fiind de Cehia (11) si Ungaria (8), arata studiul “The Cybersecurity Challenge in Central and Eastern Europe”, publicat de CMS si Legal Week Intelligence.

- Google a transmis joi listele celor mai ascultate piese pe YouTube in Romania, precum si video-urile care au starnit cel mai mare interes, iar in lista celor mai populare video-uri non-music conduce una dintre emisiunile marca Antena 1: „Revenire de senzatie la iUmor! Micutzu face show cu numarul sau…

- Aproximativ o treime din locuintele din Romania au WC-ul in afara casei, ceea ce ne plaseaza pe un rusinos ultim loc in Europa la capitolul toaletelor moderne. Locul doi este ocupat de Bulgaria, iar locul trei de Lituania. La extrema cealalta, clasamentul este ocupat de Luxemburg.

- Companii Afacerile Kaufland merg spre 11 miliarde de lei dupa un plus de 9% in S1 2018 Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Rosca astazi, 00:07 1 Retailerul german Kaufland, prezent pe plan local cu 120 de hipermarketuri, si-a majorat cifra de afaceri in prima jumatate…

- Cea mai mare banca din Romania, Banca Transilvania, va utiliza integrat platformele furnizate de UiPath, o companie de automatizari software inființata in Romania, evaluata acum la 3 miliarde de dolari, și de startupul romanesc Druid, inființat anul acesta.

- Un consortiu de companii energetice care opereaza zacamantul Karachaganak, al doilea mare zacamant de gaze si titei din Kazahstan, va plati 1,1 miliarde de dolari statului kazah pentru a pune capat unei dispute cu privire la impartirea profitului, a anuntat luni Ministerul Energiei din Kazahstan, transmite…