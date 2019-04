Topul firmelor care nu şi-au plătit obligaţiile la Fisc. ANAF va publica "lista ruşinii" în această lună In “lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in T1 2019. ”Lista rusinii” este reglementata de Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii.



Obligatiile fiscale pentru T1 2019 sunt aferente perioadei ianuarie – martie 2019. In cadrul listei sunt incluse doar firmele care au datorii fiscale de la 100.000 de lei in sus.



