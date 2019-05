Topul domeniilor in care angajatii castiga cel mai bine

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Oficial, salariul mediu a depasit 2.000 de lei net pe luna in toate judetele Romaniei, insa doar in Bucuresti si in Cluj salariile angajatilor au depasit 3.000 de lei net pe luna, transmite Mediafax. Angajatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din Romania, de aproape 3.500 de lei…

- Preturile de consum in luna martie 2019 comparativ cu luna martie 2018 au crescut cu 4,0%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,2%, potrivit unui comunicat transmis de Institutul National de Statistica ( INS). Rata medie a preturilor de consum in ultimele…

- Exporturile de cereale ale Romaniei au atins cote inalte anul trecut, depasind valoarea de 2 miliarde de euro, aproape jumatate din cantitate fiind destinata unor state membre ale Uniunii Europene. Institutul National de Statistica a publicat topul celor mai mari 10 exportatori din tara noastra.

- In trimestrul IV 2018, numarul mediu de pensionari a fost de 5,197 de milioane de persoane, in scadere cu 4.000 de persoane fata de trimestrul precedent și cu 32.000 de persoane, fața de același trimestrul al anului precedent, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica (INS).Citește…

- In ianuarie 2019, salariul mediu net in invațamant a fost de 3.239 de lei, potrivit celui mai recent comunicat de la Institutul Național de Statistica. In urma cu 5 ani, salariul mediu net al lunii ianuarie 2014 era de 1.470 de lei. Asta inseamna ca in ultimii 5 ani salariul mediu net din invațamant…

- Deși lucreaza, un procent de 20% dintre angajații din Romania traiesc sub pragul de saracie, Romania fiind lider la acest capitol, a declarat Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, in cadrul unei conferințe privind forța de munca. ”La ora actuala, ne place sau nu ne place, suntem in topul tarilor UE din…

- Numarul salariatilor din Capitala era, la finele lunii decembrie 2018, de 1.014.597 persoane, in scadere cu 3.616 persoane comparativ cu luna anterioara, dar in crestere cu 25.015 persoane fata de aceeasi perioada din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Castigul…

- Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie 2018, nominal, cu 12,5% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.957 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,9%, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). In noiembrie…