Topul dobanzilor la depozitele bancare in lei pe 12 luni: multe dintre ele nu depasesc rata anuala a inflatiei nici daca ar fi dublate

- Rata anuala a inflatiei a crescut in luna august la 5,1%, de la 4,56% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica…

- Depozitele bancare ale rezidentilor au crescut cu 10,9% in luna iulie, fata de perioada similara a anului trecut (6,1% in termeni reali), la un sold total de 310,4 miliarde lei, dupa un avans de 8,5% a celor in lei, si de 16% a celor in valuta, arata datele publicate vineri de BNR. Comparativ…

- Romania a avut in iulie, pentru a sasea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,3%, in scadere totusi fata de o rata anuala a inflatiei de 4,7% inregistrata in luna iunie, arata datele publicate, vineri,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in luna iulie, la 4,56%, de la 5,40% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,23% fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei ar putea ajunge la 2,8% in iunie 2020, fata de 3%, cat se anticipa anterior, arata minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, publicata pe site-ul institutiei. ‘Referitor la evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat…

- „Luna iulie este luna cu cea mai mare crestere de venituri de la revolutie incoace. Si, ca informatie, nu stiu exact cifra, dar luna iulie va fi cu inflatie negativa. Uite ca...ghionion!”, a spus presedintele Camerei Deputatilor. Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a depasit in iulie tinta stabilita de Banca Centrala Europeana, arata o estimare preliminara publicata marti de Oficiul european de statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei în zona euro a accelerat la 2,1% în iulie, de la 2% în iunie,…

- "Cele mai recente evaluari confirma perspectiva plafonarii ratei anuale a inflatiei. Deci, am ajuns undeva la 5,4% acum, pe modelul pe sase luni arata o plafonare, iar nivelul pe mai mult de doua trimestre si pe mai mult de sase luni pana la opt trimestre arata o coborare a ratei inflatiei, la finalul…