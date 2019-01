Topul dobanzilor la depozitele bancare in lei pe 12 luni: doar doua dintre banci depasesc rata inflatiei, iar semnele de crestere nu se vad la orizont

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania se mentine pe primul loc in topul celor mai puternice grupuri bancare, inregistrand la finalul lunii septembrie a acestui an active in valoare de 76,5 miliarde de lei, in crestere cu 1,2 miliarde de lei fata de luna iunie si cu aproape 17 miliarde de lei mai mult fata de finalul anului…

- Depozitele la termen raman a fi cele mai sigure metode de protejare a banilor. Fie ca ai obținut un venit suplimentar din vanzarea unor bunuri sau deții careva economii aceste servicii bancare sunt exact ceea de ce ai nevoie. Depozitele bancare de la BCR Chișinau sunt in topul celor mai avantajoase…

- Conform unui comunicat remis AGERPRES, aceasta evolutie s-a datorat componentei de anticipatii a indicatorului. Astfel, Indicatorul conditiilor curente a crescut marginal fata de luna anterioara, cu 0,3 puncte, pana la valoarea de 62,5 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior a crescut cu…

- Fitch a reconfirmat vineri atat calificativul recomandat investitiilor aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, cat si perspectiva stabila. "Anuntul Fitch Ratings reprezinta o noua recunoastere a faptului ca…

- Înainte de declansarea ultimei crizei financiare, datoria publica reprezenta 12% din PIB. Astazi a ajuns la 36% din PIB si continua sa creasca. Costurile bugetului de stat cu plata datoriei publice au beneficiat pâna acum de dobânzile reduse pe plan intern si extern. În 2013,…

- Numarul autovehiculelor noi vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, a atins un volum de 134.831 de unitati, in crestere cu 20,2%, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce la capitolul masinilor second hand s-a inregistrat o scadere de 8,3% in intervalul de referinta, pana la…

- TBI Bank anunta cresterea cu un punct procentual a dobanzilor oferite pentru depozitele la termen in lei constituite online pana la finalul anului 2018 pe o perioada de 6, 9, respectiv 12 luni. Chiar si dupa aceasta majorare, dobanzile practicate nu...