- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- Un barbat ar fi comis o dubla crima in Capitala, omorand-si iubita de 24 de ani, dar si pe un vecin, in scara blocului. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru omor calificat, care a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Surse judiciare au precizat ca, sambata seara, un tanar…

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Serviciul de Protecție și Paza (SPP) se ferește sa lamureasca problema refuzului unor demnitari de a beneficia de serviciile stabilite conform legii. Solicitat de Sursa Zilei sa explice ce se va intampla cu ofițerii care trebuie sa asigure paza și protecția demnitarilor ce refuza serviciile acestora,…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala și din marile orașe ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agenția de marketing Perceptum. Condiția este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritațile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Barbatul care a provocat, sambata dupa-amiaza, in centrul Capitalei, accidentul in care au fost distruse patru mașini, a fost dus, duminica, la audieri, dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a urca la volan. “Aveam viteza (…) Nu…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- 85% dintre banci afirma ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform unui raport publicat de companuia de consultanța EY. Decizia bancilor de a investi in tehnologie in urmatorii trei ani este in principal motivata de obiectivul acestora de…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in Spania. “Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea lui Puigdemont,…

- Trei accidente grave, soldate cu trei morți și noua raniți, s-au produs, sambata dupa-amiaza – doua dintre acestea, pe drumurile naționale din vestul țarii și altul in Capitala. Astfel, trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…

- O femeie a fost injunghiata, vineri la pranz, in apropierea unei gradinițe din sectorul 2 al Capitalei. Victima a fost transportata la Spitalul Floreasca, starea ei fiind foarte grava. “A fost in stop cardiac acolo, pentru ca a avut o plaga injunghiata si este destul de grav. Pronosticul este foarte…

- Protestatarii au inceput sa paraseasca Piața Constituției, puțin dupa ora 21.00, imediat dupa momentul culminant reprezentat de aprinderea luminilor de la telefoanele mobile. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului, transmite Mediafax. Aproximativ 30.000 de…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului, sambata, in jurul orei 20.00. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre aproape 30.000 de persoane care protesteaza. Unii dintre participanții la manifestație au organizat o hora in Piața Constituției. Participantii sunt…

- Aproximativ 20.000 de oameni au pornit, sambata seara, in marș, din Piata Univeristatii, din Capitala, spre Palatul Parlamentului. Circulația rutiera a fost restricționata in zona centrala a orașului, dupa ce protestatarii au rupt cordonul jandarmilor și au patruns pe carosabil, blocand Bulevardul Magheru. …

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- Ministrul pentru fondurile europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din funcție, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Conform comunicatului, in aceasta perioada au fost lansate…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Mai mulți lideri ai PSD cer, incepand de vineri seara, devansarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului pentru inceputul saptamanii viitoare, luni sau marți, in condițiile in care acesta era programat sa aiba loc intre 28 și 31 ianuarie, la Iași. Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui…

- Procurorul DNA Eugen Stoina era la un pas de coma alcoolica in momentul producerii accidentului de joi, de la ora 15.00, in Capitala. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 3.05 la mie alcool in sange. Acest rezultat este stabilit la a doua proba de sange analizata de medici. …

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Emanuel Rene Vornicu, șef serviciu la Brigada Poliției Rutiere (BPR) a Capitalei, șeful polițistului Eugen Stan reținut pentru pedofilie, a fost demis marți. De asemenea, conducerea Poliției a transmis o informare Parchetului General pentru inițierea unei analize privind modul in care au fost instrumentate…

- Primaria Sectorului 2 continua sa plateasca serviciile unei firme patronate de oamenii fostului primar Neculai Onțanu, unii dintre ei, foști membri ai UNPR, acum absorbit de PMP. Administrația Domeniului Public Sector 2 a atribuit, in luna decembrie a anului trecut, doua contracte pentru servicii de…

- UPDATE Barbatul prins luni de polițiștii bucureșteni a recunoscut ca i-a agresat pe cei doi de noua, respectiv cinci ani, in liftul unui bloc din Drumul Taberei, din Capitala. Un suspect ale carui semnalmente corespund celor surprinse de camerele de supraveghere in cazul de pedofilie din Drumul Taberei…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Grav accident de circulație in Capitala. Mai multe mașini de intervenție ale ISU sunt la aceasta ora la fața locului. Accidentul rutier s-a petrecut la intersecția Șoseaua Cotroceni cu strada Gheorghe Marinescu intre doua autoturisme. Nu se cunoaște numarul victimelor la aceasta ora. Mai multe autospeciale…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Capitala va avea de transport in regim taxi doar efectuat de transportatorii autorizati care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, astfel serviciile de tip Uber sau Taxify avand de suferit și urmand a fi excluse de pe piața. Proiectul prevede si reguli pentru soferi, precum interzicerea…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Intre cele 30 de amendamente depuse la Statutul magistraților (Legea 303/2004), senatorul Șerban Nicolae propune și abrogarea unei prevederi care “taie” din atribuțiile președintelui, la numirea procurorilor -șefi. Astfel, senatorul propune ca șeful statului sa nu mai poata refuza (nici macar o singura…

- In 2017, pentru 60% dintre companii, cea mai importanta provocare strategica de la nivelul funcției de HR (resurse umane) a fost retenția angajaților cu potențial ridicat și cu performanțe deosebite, potrivit studiului „Tendințe și provocari in HR 2017” realizat de compania de consultanța Valoria. In…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a facut afirmație naucitoare despre situația romanilor blocați pe aeroportul din Luton din cauza vremii. Dan Mihalache a declarat, pentru Mediafax, ca nu are cunostinta de situatia romanilor de pe aeroportul din Luton, dar ca rolul ambasadei este…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Fostul candidat independent la Primaria Sectorului 6, Ștefan Florescu, nu se dezice de actele sale umanitare și de apropierea fața de tradițiile romanești, așa cum și-a obișnuit electoratul in campania pentru alegerile locale de anul trecut. Ieșit din peisajul politic, dar și din atenția publica dupa…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat, in cursul noptii de vineri spre sambata, pozitii militare situate la periferia orasului Damasc, vizand o baza iraniana, anunta surse citate de presa araba si israeliana. Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri sud-vest…