Topul criptomonedelor in 2018: Ce s-a intamplat cu Bitcoin si cand se termina caderea?

- La nivel global, piata criptomonedelor a pierdut circa 80% din valoare in ultimul an, ajungand la un prag de doar 127,5 mld. dolari. Daca pana acum scaderile erau puse pe seama faptului ca organele de reglementare din diverse economii anuntau ca vor impozita sau vor interzice tranzactionarea cu criptomonede,…

- Retail&Agrobusiness O piata faramitata. Romania, in top trei tari din lume in ceea ce priveste diversitatea soiurilor de struguri cultivati Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Rosca astazi, 20:20 3 Circa 30 de varietati de struguri aco­pera 75% din cultura locala de…

- Prabușirea bitcoin a continuat luni, moneda virtuala trecand deja sub pragul de 4.000 de dolari, facand din 2018 unul dintre cei mai slabi ani ai criptomonedelor, informeaza Bloomberg preluat de mediafax. Moneda virtuala, conceputa cu un deceniu in urma, a scazut cu 7,8% fața de valoarea de…

- Bitcoin a scazut miercuri la cel mai redus nivel din ultimul an, sub un prag de sprijin de 6.000 de dolari pe unitate, provocand un val de vanzari pe piata monedelor digitale, transmite Reuters, conform news.ro.Astfel, bitcoin a atins un minim de 5.533,09 dolari pe unitate, pe platforma Bitstamp,…

- Burse - Fonduri mutuale Lovitura de teatru: Romgaz convoaca actionarii sa voteze un dividend suplimentar de 1,86 lei pe actiune. In urma cu o saptamana compania anunta un dividend de 1,3 lei Tweet Print Mail Autor: Liviu Popescu astazi, 15:17 0 Romgaz (SNG), unul dintre cei mai mari producatori…

- Prețurile locuințelor și-au incetinit și mai mult ritmul de creștere in trimestrul al treilea din 2018, pe fondul reducerii numarului de tranzacții imobiliare incheiate la nivel național, potrivit celui mai recent raport de piața realizat de Imobiliare.ro. Proprietațile rezidențiale disponibile spre…

- Romania se afla printre ultimele locuri in UE la numarul de femei integrate pe piata muncii, cat si sub media europeana in privinta procentului care ocupa functii de management. Cel putin asa arata ultimele date publicate de Eurostat. Activistele pentru Drepturile Omului spun ca aceste realitati reprezinta…

- Recent, pe piața din Romania și-a facut apariția moneda ce poarta numele de Roncoin. Aceasta este echivalenta cu un leu romanesc și a fost creata pentru investitorii romani pasionați de criptomonede. O moneda Roncoin este sustinuta de un RON, investitia fiind 100% bazata pe activele reale…