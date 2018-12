Topul companiilor care au investit cel mai mult in cercetare si dezvoltare in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare ale companiilor au crescut cu 11% in 2018 la nivel global, ajungand la un total de 782 de miliarde de dolari, conform unei analize anuale efectuate de echipa PwC Strategy& a celor mai mari 1000 de companii listate din lume in functie de investitiile pentru…

- La jumatatea anului curent, Volvo a anunțat ca pregatește o serie de schimbari majore pentru sistemul de infotainment Sensus, ca urmare a unui parteneriat semnat cu Google. Suedezii spun ca noua generație Sensus va integra o serie de aplicații dezvoltate de Google, inclusiv Maps, Assistent și Play Store.…

- "Nu stiu daca ati urmarit, dar aseara, ca la un semnal, dupa ce am zis ca studiul de fezabilitate al spitalelor regionale costa 1,8 milioane euro (si nu 250, cat se avansase in spatiul public), am inceput sa fiu atacata intr-un mod socant. Aceste atacuri pornite ca la un semnal la adresa mea si mai…

- Primul tractor romanesc, TAGRO, este conceput și realizat pe platforma IRUM Reghin și a fost prezentat astazi la București. Proiectul TAGRO a fost realizat in Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaje Agricole și Forestiere - IFOR - care funcționeaza la Reghin, in Transilvania. Acest centru…

- La sfarșitul lui 2017, grupul Alphabet (care deține și Google) a anunțat ca vrea sa lanseze un serviciu de taximetrie cu mașini fara șoferi prin divizia sa de vehicule autonome Waymo. Un astfel de serviciu ar putea sa fie disponibil in curand și in Europa, dupa ce Waymo și-a anunțat planul de extindere…