Stiri pe aceeasi tema

- Fiica regretatei actrițe Anda Calugareanu a dezvaluit ca se pregatește sa se cunune religios dupa Paște. Ea și partenerul sau de viața, Ionuț, au amanat evenimentul din cauza decesului socrului ei. Ioana Tufaru a trecut printr-o mare tragedie in urma cu o luna, cand tatal lui Ionuț, partenerul ei de…

- Catalin Scarlatescu, dezvaluiri despre femeia din viața lui, pe care o ține inca ascunsa. Acesta a spus in cadrul emisiunii de la Antena 1, ce ii place cel mai mult sa faca. Partenera acestuia de viața ramane insa, un mister. Catalin Scarlatescu a vorvit in cadrul emisiunii și despre situațiile mai…

- Tribunalul Alba a pronuntat prima condamnare la inchisoare pe viata. Autorul unui omor si a unei tentative de omor, fapte savarsite cu cruzime, a fost condamnat la pedeapsa maxima prevazuta de legislatia penala din Romania. Hotararea a fost pronuntata marti, 20 martie 2018.

- Cel putin 20 de persoane au murit dupa ce o puternica furtuna tropicala a lovit Madagascarul in timpul week-end-ului, au informat luni oficiali locali, citati de DPA. Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.000 de persoane au fost afectate de furtuna Eliakim,…

- Puteți susține proiectul asociației Ceva de Spus din Timișoara, alergand sau donand. Prin proiectul „Viața in comunitate”, reprezentanții Ceva de Spus iși propun sa stranga fonduri pentru a putea accesa servicii specializate la domiciliu și in comunitate pentru persoanele cu dizabilitați.…

- Poti folosi acest ingredient sanatos pentru a trata si preveni mai multe probleme de sanatate, precum diareea, aciditatea, intoxicatiile cu medicamente, acidoza metabolica si ulcerul peptic. In plus, are proprietati care iti fac pielea sanatoasa si stralucitoare. Daca bei apa cu o lingurita…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP.Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo, si au pierdut viata cinci persoane…

- Un copil de 11 luni din judetul Prahova a murit din cauza rujeolei, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate...

- Intrebari dificile la care nu este, totusi, atat de greu de raspuns. Astrologii ne vin in ajutor si au alcatuit o serie de ghidari care te pot calauzi in intelegerea menirii tale pe pamant. Semne de Foc: Berbec, Leu, Sagetator Semnele de Foc agita spiritele, vor schimbari, ei nu iau…

- Profesorul japonez Ei-ichi Negishi, laureat al premiului Nobel pentru chimie in 2010, dat disparut luni, a fost descoperit ratacind intr-o stare confuza la aproximativ 350 de kilometri de locuinta sa din statul american Indiana, iar sotia acestuia a fost gasita moarta, potrivit people.com.

- Prin proiectul „Exista viata si dupa cancer", psihologul si psihoterapeutul Mihaela Palade Gheran aduce in prim plan povestile a cinci ieseni cu profesii diferite - un maistru mecanic, doi ingineri chimisti, un profesor universitar si un economist - care duc o viata normala dupa ce, cu ajutorul tratamentelor…

- Un copilaș de numai patru anișori a platit cu viața in razboiul dintre prinții sai care nu se mai voiau unul pe celalalt. Manata de un impuls criminal de neințeles care i-a amorțit orice instinct matern, mama – o educatoare in varsta de 38 de ani -, și-a inecat fetița și apoi, pe cand copila era moarta,…

- Viața economica a orașului Teiuș se dezvolta de la o luna la alta. Potrivit primarului Mirel Halalai, la nivelul orașului iși desfașoara activitatea contribuabili importanți la bugetul local, cum sunt, spre exemplu, companiile ce produc materiale de construcții sau incalțaminte in sistem lohn. Alaturi…

- Urmarește topul zodiilor de la cele care au cel mai mult noroc, la cele care au mereu ghinion in viața. Afla cam pe ce loc se situeaza zodia ta. Leul e mereu in topul zodiilor norocoase, fericite, indraznețe și intreprinzatoare. Dar nu este el mereu pe primul loc. Iata ce spun astrologii! Fecioara,…

- Accident mortal! Un tanar de numai 19 de ani și-a pierdut viața, sambata seara, pe șoselele din Teleorman. Nenorocirea s-a petrecut in jurul orei 03.00. La acea ora, un apel la 112 anunța producerea unui accident rutier pe DN 51, in localitatea Smardioasa. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje ale…

- Convingerile sunt ca niște „legi nescrise” ale propriei persoane dupa care ne ghidam viața și care ne ajuta sa diferențiem binele de rau. Sunt acele afirmații produse de mintea noastra care dau sens și semnificații pentru tot ce exista in jurul nostru și pentru tot ce suntem noi ca persoane intr-un…

- Femeile care se imbraca in negru, de multe ori, au fost percepute ca fiind niște persoane deprimate, anoste. Fara o viața cu prea multe zambete. Adica, au fost ințelese greșit. Insa, daca stam sa le analizam mai bine, ne vom da seama ca aceste femei sunt, de fapt, niște ființe foarte puternice. Uneori,…

- Daca vor fi donatii Suntem in semifinala competiției Bursa Binelui. Avem nevoie de ajutorul tau pentru a caștiga aceasta competiție. Daca ne calificam in primele 3 proiecte finaliste BCR dubleaza suma astfel ca proiectul Locuința pentru tinerii strazii poate prinde viața incepand cu 1 septembrie 2018.…

- 17 martie 2017 a ramas in memoria oamenilor din Tazlau ca o zi neagra, cand un om de 71 de ani a fost batut cu parul de un tanar de 29 de ani. Loviturile au bagat victima in spital, la Iași, unde a și murit din cauza lor. In acest moment, agresorul se afla in arest la domiciliu, condamnat fiind de Tribunalul…

- Videoclipul piesei “You Are The Reason” a adunat in cateva zile de cand a fost lansat peste 16.000.000 de vizualizari pe YouTube si a ajuns instant in topul celor mai vizualizate videoclipuri din Romania. “Am scris aceasta piesa pentru a multumi persoanelor speciale din viata noastra care ne fac viata…

- Anda Calin, femeia care l-a facut tata pentru a doua oara pe Liviu Varciu, iși ocupa timpul nu doar cu creșterea fetiței lor, dar și cu acte caritabile. Așadar, multe surprize pentru artist, in ultima perioada, cand viața sa s-a schimbat total. Liviu Varciu traiește o frumoasa perioada din viața sa.…

- Actrita Carmen Tanase, care pe 18 ianuarie implineste 57 de ani, a declarat, intr-un interviu acordat Gandul si MEDIAFAX, referitor la cariera artistica dar si la viata personala, ca a existat un monstru in viata ei. Actrita a spus insa...

- Cantareata americana Katy Perry declara ca este o „victima” a social media, din cauza presiunii societatii de a impartasi online fiecare actiune a ei. Ea este de parere ca Instagram si Twitter sunt dovada „declinului civilizatiei” si isi incurajeaza fanii sa nu ia in seama platformele online si sa…

- „Future artist” e numele de scena al unei echipe – cum le place celor trei membri ai sai sa fie numiti atunci cand lucreaza impreuna. Tin la termenul de „echipa” mai mult decat la cel de „trupa”, corespondentul uzual pentru denumirea unei formatii artistice. Cei trei canta separat si dezvolta…

- Unii conducatori auto incalca fara jena regulile de circulație, depașind limitele bunului simț, noteaza NOI.md. Un noi exemplu de acest fel este și inregistrarea video care a venit pe adresa redacției noastre. Din imagini se vede cum mai mulți șoferi incalca cu obraznicie regulile de circulație, adesea…

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- Americanul Dan Gurney, un mare nume in istoria sportului automobilistic, a incetat din viata la varsta de 86 de ani, la Newport Beach (California), in urma unei pneumonii, a anuntat familia sa, citata de AFP. "Cu un ultim zambet pe chipul sau, Dan a plecat catre necunoscut duminica 14…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov revine cu precizari legate de barbatul lovit de un tramvai pe Soseaua Viilor din Capitala, afirmand ca acesta a fost resuscitat si transportat la spital. Initial, ISU anuntase ca barbatul "a suferit rani incompatibile cu viata". Reprezentantii…

- Un sfert dintre cei care si-au pierdut viata din cauza rujeolei, in Romania, in ultima perioada, nu aveau conditii preexistente, adica afectiuni anterioare acestei boli. Majoritatea celor 38 de pacienti care si-au pierdut viata nu erau insa vaccinati. Poitrivit situatiei raportate de Centrul Național…

- Fecioara, noroc de 5 stele Daca te-ai nascut in zodia Fecioarei, se poate spune ca ai fost binecuvantata de astre. Mereu obții ceea ce dorești și planurile iți ies așa cum le-ai gandit. Ești o perfecționista și nu te descurci prea bine in situațiile critice, dar ești optimista și ai multa…

- Cu totii ne asteptam ca noul an sa ne aduca doar vesti bune. Din pacate, astrele nu se aliniaza perfect pentru fiecare in parte, motiv pentru care unii dintre noi vor avea mult de suferit in noul an. Poate fi vorba despre pierderea locului de munca sau chiar a cuiva drag. Practic, pentru aceste persoane…