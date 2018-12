Stiri pe aceeasi tema

- Inca din zorii crestinismului, Craciunul este celebrat ca eveniment al nasterii lui Iisus, dar odata cu timpul a devenit si o sarbatoare a familiei, iar traditii si obiceiuri precum colindele, darurile si impodobitul bradului sunt lucruri...

- Iata 20 curiozitati despre Craciun. 1. Oamenii de stiinta au calculat ca pentru a oferi la toate cadourile Mos Craciun trebuie sa viziteze 822 de case pe secunda, sa calatoreasca 1300 de km intr-o secunda si sa se deplaseze cu o viteza de 3.765.865km/h. 2. Timp de 13 ani, intre 1647…

- LadBaby, blogger-ul de pe YouTube, a facut senzație in Marea Britanie cu un cantec dedicat carnaților. Conform Agerpres, acesta le-a invins pe mult mai cunoscutele cantarete Ariana Grande si Ava Max, ocupand...

- Ca in fiecare an, deși iarna meteorologica sosește inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstițiului de iarna. El este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința mișcarii reale a Pamantului in jurul…

- Craciunul este sarbatorit in lume in nenumarate moduri. Deși unii respecta doar tradițiile larg raspandite – precum bradul de Craciun, colindele sau darurile -, alții, mai excentrici, merg la slujba de Craciun pe role, mananca piele cruda de balena, larve ...

- Arabella McIntyre-Brown, o doamna in varsta de 60 de ani, care a locuit in orașe mari, ca Londra și Liverpool, s-a mutat in 2010 la Magura, un sat de langa Bran și este fascinata de țara noastra. Ea este autoarea seriei de carți „Floss, cațelul ratacit” și a mai multor volume pentru cei mici. Arabella:…

- Cincisprezece copii cu varste de pana la 12 ani și șase adulți au fost gasiți intr-un camion frigorific care intra in Marea Britanie. Șoferul, un cetațean roman, a fost arestat in acest caz, scrie Daily Mail. Grupul de 21 de persoane, dintre care 15 copii, era din Vietnam și incerca sa intre ilegal…

- De teama ca vor ajunge șomeri cu diploma in țara lor, tot mai mulți tineri romani vor sa-și termine studiile in strainatate. La targul de universitați organizat la Sala Palatului din Capitala, sute de liceeni s-au familiarizat cu sistemele educaționale din afara.