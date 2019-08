Topul celor mai vizitate capitale din lume în 2019. Pe ce poziție se situează Bucureștiul Cele mai vizitate capitale ale lumii sunt și in 2019 marile orașe din Europa. Potrivit unui top intocmit de momondo.ro, trasatura specifica a oraselor care primesc multi vizitatori este numarul mare al unitaților de cazare. Potrivit topului, cea mai vizitata capitala este Londra, urmata de Paris si Amsterdam. Primele șapte poziții din clasament sunt ocupate de orașele europene, care atrag prin istoria bogata, bogatiile naturale, nivelul de trai sau normele de igiena. Intre capitalele tarilor europene Bucuresti ocupa locul 28, fiind intrecut de Belfast (Irlanda de Nord), Cardiff (Tara Galilor)… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Londra, Paris si Amsterdam sunt cele mai vizitate capitale din lume in 2019, arata o analiza realizata de platforma online de cautare pentru calatorii momondo.ro. Potrivit sursei citate, Bucureşti se află pe poziţia 61 la nivel mondial şi pe 28 în topul capitalelor europene.

Cea mai cautata capitala este Londra, metropola Marii Britanii, urmata de Paris si Amsterdam. Orasele europene domina clasamentul, ocupand primele 7 pozitii in ierarhia atragerii turistilor. Istoria bogata, bogatiile naturale, nivelul de trai, sau normele de igiena specifice statelor din vestul

