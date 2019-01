Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un top intocmit recent reiese ca parolele precum „123456” , „password” și „123456789” au ramas și in 2018 cel mai des folosite parole de catre utilizatorii de internet. Pe prima poziție in top se afla parola „123456” Pe lista celor mai comune 100 de parole, aproape toate sunt combinații scurte…

- Combinatiile "123456", "password" si "123456789" au ramas si in 2018 cel mai des folosite parole de catre utilizatorii de internet, reiese dintr-un top intocmit de SplashData, conform Agerpres.

- In ierarhia SplashData, prima pozitie este ocupata, ca si in 2017, de combinatia "123456", urmata de "password". Cele doua parole isi pastreaza locurile fruntase in top pentru al cincilea an consecutiv. Pe pozitiile urmatoare (de la locul 3 pana la 8) se regasesc parole care contin combinatii comune…

- A auzit cineva de Squishy? Aparent, este al doilea cel mai cautat produs pe eMAG, dupa ceasurile de mana. Daca in 2017 „kendama” a fost obsesia pentru milioane de romani, in 2018 al doilea cea mai cautata categorie de produse a fost „squishy”, jucarii pufoase care imita diverse alimente si animalute.…

- Uniunea Europeana a alocat un buget de 120 milioane euro prin care autoritațile locale beneficiaza de bonuri in valoare de 15.000 euro fiecare pentru instituirea unor puncte de acces public gratuit

- Filmul de animatie "Ralph Breaks the Internet" a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american si ocupa pozitia a doua in topul celor mai profitabile lungmetraje lansate vreodata intr-un weekend de Thanksgiving, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor…

- Desi legislatia Uniunii Europene (UE) protejeaza consumatorii atunci cand cumpara produse sau servicii online, numarul celor care se confrunta cu situatii de frauda creste de la an la an. Dar, ce este exact o frauda? Este o inselaciune intentionata,...