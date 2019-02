Topul celor mai sănătoase ţări din lume. Ce stat este pe primul loc în clasament Spania e cea mai sanatoasa tara din lume, potrivit Indexul Bloomberg, dupa ce s-a clasat pe locul 5 in 2017. In top 10 intra alte patru tari europene: Islanda (locul 3), Elvetia (locul 5), Suedia (locul 5) si Norvegia (locul 9). Japonia e cea mai sanatoasa tara din Asia, pe cand Singapore a coborat de pe locul 4 pe 8. Australia se afla pe locul 7, pe cand Israel ocupa locul 10. Indexul claseaza 169 de economii din intreaga lume. Clasamentul se bazeaza pe variabile precum speranta de viata estimata si penalizeaza factori precum consumul de tutun si obezitatea. Ia in considerare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dansatorii "Lord of the Dance" aduc in Romania magia luptei dintre bine și rau și a folclorului irlandez, transmisa prin dansul lor specific. Anul aceștia ei revin in țara noastra, cu show-ul "Dangerous Games", care va fi pus in scena pe 22 iunie, la Arenele Romane. Dupa numeroase reprezentații sold-out…

- Cincisprezece din cele mai sigure 20 de state din lume se afla in Europa, arata clasamentul Celor mai Sigure Țari din lume, publicat de Global Finance Magazine. La realizarea clasamentului, publicația a luat în calcul trei factori, care determină cât de sigură este o țară:…

- Clasamentul este condus de Coreea de Sud, Germania si Finlanda, urmate de Elvetia, Israel, Singapore Suedia, SUA, Japonia si Franta. Romania puncteaza bine la valoarea adaugata a produselor fabricate, densitatea tehnologiei si numarul de patente si mai slab la intensitatea cercetarii-dezvoltarii, productivitate…

- Prețurile imobiliarelor vor scadea cu cel puțin 25% in urmatorii doi ani, este de parere Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiari-Bancari din Romania. Acesta este de părere că, în prezent, este mai ieftină o chirie decât achiziționarea unei locuințe…

- Expoziția Personal Structures a fost organizata de MEADOWS – Mediterranean Endeavors Advancing Development Of Widespread Sustainability, ONG internațional libanez, a carui președinte și fondator este artista libaneza Lena Kelekian. Astfel, Personal Structures a prezentat lucrarile a 48 de artiști…

- Nationala Romaniei va incheia anul pe locul 24 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. Tricolorii au inceput anul pe 40, dar au urcat 4 locuri in februarie, 4 in aprilie si cate 2 in iunie si august, cate unul in septembrie si octombrie, iar in noiembrie a urcat…

- Filme de scurtmetraj din 17 tari vor fi prezentate, incepand de marti si pana sambata, la cea de-a XXII-a editie a Festivalului International de Film Studentesc CineMAiubit, informeaza UNATC. La editia din acest an a festivalului vor participa, alaturi de Romania, Argentina, Belgia, Bulgaria,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a aprobat miercuri, la propunerea Guvernului Romaniei, memorandumul care susține Compactul Global pentru Migrație (CGM).„Pe data de 10-11 decembrie la Marrakesh in Maroc, Romania prin guvernul nostru trebuie sa semneze sau…