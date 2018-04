Stiri pe aceeasi tema

- Noua dintre cei zece jucatori din comertul modern local se afla in topul celor mai mari 500 de importatori din Romania, pozitiile lor variind puternic (de la 6 la 362) in functie de modelul de business si de nivelul cifrei de afaceri.

- Aproape nu e zi fara acuzatii la adresa medicilor. Peste doua mii au ajuns la judecata forului suprem al profesiei, iar 376 au fost sanctionati de Colegiul Medicilor. Anul trecut, doar un medic si-a pierdut dreptul de a profesa, pentru o luna.

- Este doar una dintre numeroasele fabrici din Timis care s-au naruit sub ochii fostilor angajati... In urma cu mai bine de 20 de ani, comuna era o asezare prospera. The post Printre ruinele unei fabrici din Timis. Asigura locuri de munca pentru 800 de oameni… appeared first on Renasterea banateana .

- Romania apare in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a fortei de munca din UE, cu Moldova (-3,8%) si Oltenia (-3%). La polul opus, in topul regiunilor cu cea mai mare crestere a ocuparii fortei de munca au fost Polonia (+4,8%) si Spania (+4,7%), arata un studiu Eurostat

- Fiecare anotimp are specifice anumite alimente, care sunt sanatoase si care ii ofera organismului substantele nutritive de care are nevoie. Si, pentru ca am iesit din iarna si am intrat in primavara, iata care sunt superalimentele care nu trebuie sa-ti lipseasca din meniul zilnic.

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 266 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatorconsilier clasa I grad profesional superiorstudii superioare in domeniul stiintelor juridicevechime minim 9 aniCONSILIUL JUDETEAN BRAILAPiata I...

- Nu intamplator mamele isi dezvolta instinctele, sunt empatice si au un nivel de atentie mult mai accentuat. Conform cercetatorilor, maternitatea produce schimbari majore la nivelul functiilor neuronale.

- Evoluțiile in implementarea proiectului investițional Kaufland in Republica Moldova au fost examinate astazi, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu directorul general al companiei Kaufland Romania, Marco Hosl și directorul proiectului in Moldova, Dona Rapciuga.

- Romania, ca multe alte locuri din lume, ascunde locuri pline de mister, purtatoare de legende care dainuie peste ani și ani. Una dintre cele mai tainice legende aparține Baraganului. Mulți cred ca...

- În 2018, pentru al treilea an consecutiv, Roma și Londra ramân primele doua destinații de interes pentru românii care vor sa calatoreasca de Paște în strainatate. Pe lânga acestea Paris, Barcelona și Milano sunt capitalele europene cu o prezența constanta în topul…

- O statistica intocmita si publicata vineri de Eurostat arata ca Romania sta cum nu se poate mai prost la capitolul risc de saracie in ceea ce-i priveste pe oamenii care au un loc de munca. Potrivit datelor din statistica amintita, Romania ocupa primul loc in randul statelor UE care inregistreaza un…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 248 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareagent de securitatecalificare in domeniuajutor bucatarstudii de specialitateasistent managerstudii superioarevechime minim 2 anilimba engleza nivel avansatbarman...

- Un proiect ce are ca scop amplasarea unor containere modulare in zonele turistice de camping naste dispute la nivel politic. Ba mai mult, se cere administratorului public, Stabo Jozsef sa-si dea demisia de onoare pentru ca a facut declaratii politice prin care a defaimat un consilier judetean.

- In topul celor mai productive sectoare din economie au fost in 2016 obtinerea produselor din prelucrarea titeiului, adica rafinariile, comertul cu ridicata, productia si furnizarea de energie electrica si internet, cu peste un milion de lei (peste 200.000 de euro) pe an productivitate, arata a treia…

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in mediul rural, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din…

- Sistemul tichetelor de masa a injectat in economie, in anul 2016, 5,7 miliarde de lei (volum de emitere), generand 104.440 locuri de munca si un consum total de 8,4 miliarde de lei, care include si consumul generat de aceste locuri de munca. Incasarile bugetare au fost de 2,3 miliarde de lei (TVA –…

- Dupa prima ediție "Ie, Romanie" din Maramureș, vedetele noastre au avut o misiune la fel de dificila, dar frumoasa: sa gaseasca și sa a desemneze cea mai frumoasa și autentica mandra din Bucovina. Și pana la urma, dupa ce Mirela Vaida și Daniel Buzdugan au luat la pas ulițele din localitațile Putna,…

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva iși adapteaza activitațile in funcție de necesitațile unor categorii tot mai largi de utilizatori. De aceea, Biblioteca Județeana organizeaza o serie de activitați și ofera servicii intr-o gama diversificata, orientate in principal catre tinerii…

- Presedintele american Donald Trump a cazut 222 de locuri in topul anual Forbes al celor mai bogati oameni ai planetei, dupa ce valoarea estimata a averii sale a scazut de la 3.5 miliarde de dolari la 3.1 miliarde, scrie BBC.Revista Forbes sustine ca acest lucru este partial cauzat de scaderea…

- Invațamantul primar, din clasa pregatitoare pana intr-a patra, este obligatoriu. Așa ca nu aveți ce face: copilul dumneavoastra trebuie sa pașeasca in clasa zero, deci trebuie sa va agitați... Agitația incepe de acum!

- Metropola San Francisco din Statele Unite se afla pe primul loc in clasamentul celor mai bune orase din lume pentru expati in ceea ce priveste oportunitatile pe piata muncii. Asa arata un sondaj realizat de YouGov la comanda HSBC Expat, noteaza Business Insider.

- Coreea de Sud intentioneaza sa invite anul acesta 157 de militari din 35 de tari sa participe la diferite programe educationale, a anuntat luni ministerul apararii de la Seul. Potrivit agentiei Yonhap, ministerul evidentiaza inscrierea unor militari din China, Uganda si Etiopia la universitatea interarme…

- Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare și Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației va invita joi, 22 februarie 2018, ora 13.00, la un eveniment cultural in cadrul caruia va fi lansata cartea „Marea Unire a Romanilor. Oameni, locuri, documente din Maramureș…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a denuntat luni informatii de presa despre sute de mercenari rusi ucisi recent in Siria reprezinta drept o incercare de exploatare a razboiului din aceasta tara, potrivit RIA Novosti, scrie reuters, potrivit News.ro.Citește și: Scandal URIAȘ in Israel,…

- AJOFM Satu Mare ofera celor interesati un numar de 272 locuri de munca vacante dintre care 21 sunt pentru persoanele cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT COMERCIAL 2 AGENT DE SECURITATE 10 AGENT DE VANZARI 8 AGENT DE VOIAJ 1 ARHIVAR 1 ASISTENT MEDICAL…

- Romania deține o poziție fruntașa intr-un top rușinos! Țara noastra a urcat 16 locuri in topul Bloomberg al „celor mai bolnave economii” din lume! Bloomberg Misery Index situeaza Romania, in 2017, pe locul 34 in clasamentul economiilor „bolnave” din lume și avertizeaza ca țara noastra se indreapta…

- Curtea de Apel Targu Mures si instantele din jurisdictia sa, Tribunalele Mures si Harghita, tribunalul specializat si noua judecatorii de pe raza judetelor Mures si Harghita, au depasit anul trecut media nationala la volumul de dosare, avand peste 91.000 de cauze, cu o incarcatura medie pe judecator…

- Elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat, avand varsta de cel mult 26 de ani impliniți in anul 2018 (24 de ani pentru opțiunea ”piloți”), se pot inscrie pana la sfarșitul lunii martie, pentru urmatoarele instituții: 1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Balcescu”, Sibiu…

- 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 februarie 2018. Sunt vacante 304 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (208 posturi) – 0258 831 137 Tehnician…

- Turneul european incepe in data 16 februarie și va dura o luna. La cererea fanilor timișoreni, Marco Mendoza va concerta pe data de 3 martie, ora 22:00, la The Note Pub, anunțand o seara de neuitat, incheiata cu un meet & greet cu artiștii! Dupa luni de inregistrari intense, Marco…

- Rac Faptul ca o zodie atat de dragalasa si de nevinovata se confrunta cu o karma grea ni se pare si noua o dovada a nedreptatii, dar se pare ca Racii se numara printre zodiile care au cele mai multe greutati de infruntat in viata. Isi adora familia, dar au destule probleme in interiorul ei,…

- Castelul Corvinilor a fost cel mai vizitat obiectiv turistic din judetul Hunedoara, conform unui clasament intocmit de Agentia de Dezvoltare Economica si Sociala. Pe lista atractiilor din judet, care au primit peste 850.000 de oaspeti, nu au fost incluse locuri din Valea Jiului, Ulpia Traiana Sarmizegetusa…

- ARHIVATORUL, cel mai mare depozit de siguranța de documente din Transilvania, fiind in continua dezvoltare, atat zonala, cat și naționala, angajeaza: 4 arhiviști, 11 arhivari, 4 legatori manuali, 2 operatori scanare. Read More...

- Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj a anunțat luni, 29 ianuarie, zborul direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si având ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta începând…

- Medicul gastroenteorolog, Alina Buliarca, și-a exprimat dezamagirea fața de sistemul medical din România, printr-o postare pe Facebook ce a ajuns virala. Mesajul medicului a fost distribuit de peste 10.000 de ori. Alina Buliarca, din Cluj, a marturisit, în scrisoarea postata pe contul…

- Rheinmetall prin compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care partile detin 50%, anunta, printr-un comunicat de presa, ca va crea peste 600 locuri de munca directe si indirecte la Moreni, unde se vor construi 400 de transportoare blindate 8x8 Agilis, iar circa 87%…

- Registrul de stat al conducatorilor de vehicule arata ca, la data de 1 ianuarie 2018, în Republica Moldova erau 972553 de șoferi, dintre care 217710 sunt femei, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de catre Agenția Servicii Publice în pagina electronica, mai bine de jumatate…

- Liderii PSD sunt increzatori in faptul ca președintele Klaus Iohannis le va da premierul, iar in culise s-a inceput deja formarea Guvernului. In ciuda faptului ca Liviu Dragea a spus ca totul se va decide in Comitetul Executiv, la biroul președintelui PSD a fost, astazi, un adevarat pelerinaj. Citește…

- In 18 ianuarie, Consiliul Judetean este convocat in cea de-a doua sedinta extraordinara din aceasta luna. Mai multe proiecte de pe ordinea de zi vizeaza constituiri ale dreptului real de administrare asupra unor imobile, unele dintre ele care au mai fost supuse votului insa nu au trecut pentru…

- Sportul campinean se afla in mare suferința, o știm cu toții. Nici macar dupa schimbarile legislative, care permit autoritaților locale sa aloce 5% din veniturile bugetare proprii pentru sport, nu s-a facut nimic. A trecut multa vreme de cand, la final de saptamana, nu știam ce sa alegem in materie…

- Conform cercetarii, 63% dintre respondenti au spus ca pentru conturile de online banking este nevoie de parole puternice, iar 42% au mentionat aplicatiile de plata, inclusiv portofelele electronice, In ceea ce priveste controlul si pastrarea propriilor parole de acces, doua din trei persoane…

- Persoanele care au facut școala de șoferi și au reușit sa treaca examenul teoretic, la sala, nu se pot programa decat in primavara pentru proba practica, dupa ce autoritațile se confrunta cu un val impresionant de solicitanți! Read More...

- Industria farmaceutica este unul dintre domeniile cu cea mai mare dezvoltare. Cercetatorii cauta in permanenta remedii pentru bolile care nu au tratament sau pentru care medicamentele nu sunt eficiente.

- WTA a publicat clasamentul din circuitul WTA, dupa primele turnee ale anului. Simona Halep se afla in continuare la conducere, avand 6.425 de puncte, dupa ce a triumfat la turneul de la Shenzen, China. Marea schimbare s-a produs la locul 2. Caroline Wozniacki, finalista la Auckland, a depașit-o pe Garbine…

- La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, aflat in prezent in inchisoare, a facut un top al politicienilor și, separat, unul al miniștrilor. In capul listei la categoria politicieni Vintu l-a plasat pe Calin Popescu Tariceanu, in timp ce la miniștri se afla Petru Daea. „Ne place sau nu, ei sunt cei care astazi…