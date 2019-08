Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul din Pietrosita a fost ales de site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal in echipa etapei PORTAR Razvan Plesca (Gaz Metan / 36 de ani / 4 jocuri) – A fost omul meciului. A avut sapte interventii decisive datorita carora echipa s-a intors la Medias cu un punct. FUNDASI Mihai Ionut Butean (CFR Cluj…

- Daniel Pancu (41 de ani) se bucura de increderea conducerii echipei pe care o antreneaza și a semnat un nou contract cu gruparea giuleșteana. Rapidiștii au anunțat pe site-ul oficial al clublui ca Daniel Pancu și-a prelungit ințelegerea cu clubul mult iubit și va continua pe banca acestuia pana in vara…

- Manchester United s-a ințeles cu Leicester pentru achiziția fundașului central Harry Maguire (26 de ani). Maguire, titular in naționala Angliei, va deveni cel mai scump fundaș din istoria fotbalului, devansand mutarea olandezului Virgil van Dijk de la Southampton la Liverpool. „Diavolii roșii" vor plati…

- Dupa un drum lung cu autocarul, de la Kizilcahamam, stațiunea montana in care este organizat cantonamentul din Turcia, și pana la Bolu, oraș in care a fost programat primul meci-test din stagiul de pregatire și jocuri al Petrolului, Laurențiu Marinescu și coechipierii sai folosiți in cele doua reprize,…

- In 2018, Dani Alves traia o adevarata drama, ratand participarea la Cupa Mondiala din Rusia alaturi de nationala Braziliei din cauza unei accidentari. La un an distanta, fundasul de 36 de ani a castigat Copa America din postura de capitan al tarii sale!

- Joao Felix (19 ani) a fost transferat oficial la Atletico Madrid. Spaniolii au platit 126 de milioane de euro in schimbul mijlocașului portughez. La Madrid nu e deloc liniște. Diego Simeone a fost extrem de ocupat astazi, bifand cel mai scump transfer din istoria lui Atletico și al patrulea din istoria…

- Dupa ce a ajuns in sferturi, la turneul de tenis de la Roland garros, Simona Halep a trecut și de "bariera" a 30 de milioane de euro, caștigați din tenis.Pentru ca a ajuns pana aici, la competiția de la Paris, romanca are deja asigurat un cec in valoare de 415.000 de euro. Citește și: Rareș…

- Florin Raducioiu, fost atacant la Dinamo, a vorbit despre echipa roș-alba și despre ce trebuie sa faca Mircea Rednic. Raducioiu, 49 de ani, a criticat situația in care este clubul, care a terminat sezonul pe locul 9, cea slaba clasare din istorie, și a spus ca fanii nu vor accepta inca un sezon ratat.…