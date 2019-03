Topul celor mai populare destinații din lume, dezvăluit de TripAdvisor ​​Londra este cea mai populara destinație de anul acesta și ia trofeul &"Alegerea calatorului&" oferit deTripAdvisor, una dintre cele mai populare platforme de sfaturi pentru calatorii. Surpriza o reprezinta însa faptul ca New York nu a intrat în top 10. Cât despre Capitala României, Bucureștiul nici nu este prezent în top.



Londra, capitala Marii Britanii, a reușit anul acesta sa se situeze pe primul loc în topul celor mai frumoase și apreciate destinații , conform site-ului tripadvisor.com. Anul trecut, orașul britanic s-a aflat pe locul secund. Acum,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

