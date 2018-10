Topul celor mai performante agentii de PR in 2018 Rezultatele topului celor mai performante agentii de PR, editia 2018, un studiu BIZ si Unlock Market Research, aflat la a sasea editie, au fost dezvaluite in cadrul Galei Biz PR Awards.



Anul acesta McCann PR este agentia care ocupa prima pozitie in TOP PR Romania. Urmatoarele pozitii sunt ocupate de MSL The Practice, Golin, Graffiti PR, Rogalski Damaschin Public Relations, GMP PR, SmartPoint, Daescu Bortun Olteanu, Oxygen PR si Republika.



Topul agentiilor de PR din Romania este realizat in baza colectarii si analizei indicatorilor care vizeaza masurarea performantelor de business… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

