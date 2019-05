Stiri pe aceeasi tema

- Ozzy Osbourne va reveni pe scenele europene in ianuarie 2020, dupa ce a fost nevoit sa anuleze concertele de anul acesta din cauza unor complicatii medicale survenite pe fondul unui accident casnic mai vechi, potrivit news.ro.In varsta de 70 de ani, Osbourne a fost sub tratament medical si…

- Seful diplomatiei din Oman, Yousuf bin Alawi bin Abdullah, a indemnat sambata tarile arabe sa ia "initiative" pentru a "linisti temerile" Israelului legate de viitorul acestuia in Orientul Mijlociu, suscitand critici din partea Iordaniei, relateaza AFP. "Occidentul a oferit un sprijin…

- Tansportatorii romani protesteaza miercuri, la Strasbourg, in fata Parlamentului European, impotriva Pachetului 1 de mobilitate, a anuntat Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT). La acest protest vor participa si alte alte patronate din Romania si din tari din Europa de Est. "Tarile…

- Aglomerație mare la un targ de locuri de munca pentru medici. Ofertele au venit de la spitale din Germania, Irlanda, Marea Britanie și țarile nordice. Dornici sa-și faca un rost, mulți rezidenți nu au stat pe ganduri.

- PSD baga din nou Romania in corzi, la nivel european, din cauza incompetenței și intereselor obscure ce guverneaza acest partid. Dupa ce ministrul Daia ne-a facut de ras cu cormoranii, iar primi-ministrul Dancila a ajuns un fel de bufon al Europei, din cauza numeroaselor gafe pe care le tot face, credibilitatea…

- Sorin Ioan Bumb, deputat PNL de Alba, sustine ca „PSD baga din nou Romania in corzi, la nivel european”, credibilitatea Romaniei fiind, in opinia sa, „afectata grav in cadrul Consiliului Afaceri Economice și Financiare ce reunește toți miniștrii de finanțe din UE”. „PSD baga din nou Romania in corzi,…

- Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu face legatura intre poziția Romaniei in chestiunea paradisurilor fiscale si vizitele recente ale premierului roman in Orientul Mijlociu. Lista paradisurilor fiscale a fost intocmita pentru prima oara acum doi ani si includea atunci 17 tari considerate de Uniunea…

- Potrivit unor experti din afara ICANN, contactati de AFP, hackeri tintesc atat guverne, cat si servicii de informatii sau politie, companii aeriene sau industria petroliera - atat in Orientul Mijlociu, cat si in Europa. Unul dintre experti considera ca aceste atacuri ar proveni din Iran.…