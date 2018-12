Topul celor mai lenesi caini din lume.Aflati ce rase de caini urasc sa faca miscare

Stiri pe aceeasi tema

- Banci și Asigurari Tranzactiile valutare s-au mai revigorat in octombrie, volumul operatiunilor urcand peste 1,63 mld. euro Tweet Print Mail Autor: Claudia Medrega astazi, 18:30 0 Jucatorii de pe piata valutara au derulat in luna octombrie, in medie, tranzactii zilnice de 1,63 mld. euro,…

- Suplimentele alimentare derivate din plante sunt asociate cu diferite beneficii de sanatate. Este o noțiune cunoscuta faptul ca legumele și fructele sunt bogate in nutrienți vitali pentru organism. In afara de asigurarea unui aport de minerale, multivitamine și fibre, aceste suplimente nutritive conțin…

- Dinamo joaca in aceasta seara, de la ora 18:00, pe teren propriu cu Ademar Leon, intr-o partida extrem de importanta din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 18:00 » Dinamo - Ademar…

- Transportul fluvial pe raurile din Germania este afectat de vremea extrem de secetoasa. Nivelul apei a scazut, iar multe nave nu mai pot naviga. Pierderile sunt de miliarde de euro, potrivit companiilor de transport.

- Aura Corbeanu, vicepresedinte executiv UNITER, a afirmat vineri, in cadrul Conferintei Nationale a Managerilor Culturali (CNMC), ca infiintarea unei case de bilete centralizate la nivelul Capitalei este extrem de necesara. "Este extrem de necesar si de important ca la nivelul Capitalei…

- Invins cu 1-0 de Juventus Torino pe Old Trafford, Jose Mourinho (55 de ani) a aparut suparat la finalul meciului, cand a recunoscut superioritatea evidenta a adversarilor, a dus discutia intr-o zona inconfortabila pentru sefi si i-a ridicat in slavi pe Leonardo Bonucci si Giorgio...

- Evolutiile economice inregistrate peste tot in lume sugereaza ca – desi in prezent numarul persoanelor care traiesc in conditii de saracie extrema este mai mic – aproape jumatate din populatia lumii (adica 3,4 miliarde de persoane) se straduieste sa-si asigure nevoile de baza, conform studiilor Bancii…

- Sucul de sfecla roșie este considerat un ”protector” al ficatului, dar mai nou s-a aflat ca este leguma cu beneficii multiple. Sfecla roție este bogata în vitamina B, folati, mangan, potasiu, fibre, vitamina C,magneziu, fier, cupru si fosfor. Dr.…