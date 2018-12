Topul celor mai inovatoare companii

Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare ale companiilor au crescut cu 11% in 2018 la nivel global, ajungand la un total de 782 de miliarde de dolari, conform unei analize PwC. La nivel global, toate regiunile au inregistrat o creștere a investițiilor in cercetare și dezvoltare in ultimul an, majorari semnificative inregistrandu-se in China (+34%) și Europa (+14%), in vreme ce in America de Nord (+7,8%) și Japonia (+9,3%) ratele de creștere ale investițiilor in acest domeniu au fost mai lente. Iata cele mai inovatoare companii la nivel global.