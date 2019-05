Stiri pe aceeasi tema

- CNN a realizat un clasament al celor mai romantice 15 orase din centrul Europei, in care sunt incluse mai multe asezari din Ungaria, Cehia si Polonia. Americanii se declara uimiti de „vederile pastorale, varfurile montane care taie respiratia si coastele spectaculoase” din regiune, potrivit descopera.ro.Cesky…

- Comunitatea online Gorjenii lui Brancuși iți lanseaza o provocare! Cat de bine cunoști județul Gorj? Cate locuri ai vazut și ți-au ramas in minte? Ce obiective i-ai propune unei persoane care vine in vizita î...

- Topul investitorilor in orașul de sub poalele Draganei Bugetul total al orașului Cugir a fost in anul 2018 de 28.444.000 de lei, din care venituri proprii de 22.584.000 de lei și alocari de la bugetul de stat de 7.245.000 de lei. Bugetul pe anul trecut a mai fost completat de subventii din alte bugete…

- Gorjenii care doresc sa participe la o seara de observatii astronomice, sunt invitati sambata, 16 martie, in Parcul Coloanei fara Sfarsit, intre orele 19:00 – 21:00. Grupul online „Gorjenii lui Brancusi&rdquo...

- Palatul Culturii din Iasi, inclus in topul celor mai frumoase cladiri din lume care trebuie vazute pe timp de noapte. Palatul Culturii din Iași se afla pe poziția a treia in clasamentul Rolandia, iar la descrierea sa scrie ca ”O legenda spune ca are același numar de camere ca și anul” și ca a fost construit…

- Romania este o tara frumoasa, care ascunde in orice colt locuri spectaculoase. Insa infrasctructura ce lasa de dorit, calitatea serviciilor turistice si lipsa mediatizarii, ne determina, adesea, sa alegem de...

- Pentru europarlamentare, in topul preferințelor electoratului pe locul 4 se afla partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, cu 13.4 procente, si ALDE, formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu, cu 12.5%. Daca duminica viitoare ar fi organizate alegeri europarlamentare, UDMR ar obtine 4.7%…

- Topul increderii in instituții interne și internaționale. ”Armata și NATO domina clasamentul increderii in instituțiile interne, respectiv internaționale”. Conform unui sondaj INSCOP realizat in perioada 21 ianuarie – 5 februarie 2019, la comanda Fundației Konrad Adenauer, clasamentul increderii in…