Topul celor mai folosite parole de pe internet. Care este cea mai folosită Intr-un top intocmit recent reiese ca parolele precum „123456” , „password” și „123456789” au ramas și in 2018 cel mai des folosite parole de catre utilizatorii de internet. Pe prima poziție in top se afla parola „123456” Pe lista celor mai comune 100 de parole, aproape toate sunt combinații scurte de cifre sau taste de pe tastatura, prenume sau cuvinte care apar in orice dicționar englez, referințe din sport sau cultura pop. Pe prima poziție in topul celor mai comune parole se afla „123456”, urmata de „password”. Potrivit Agerpress, cele doua parole iși pastreaza locurile fruntașe in top pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

