- Numarul companiilor de impact in economia romaneasca, respectiv firme cu active mai mari de un milion de euro, a crescut pana la finalul anului 2016 cu 19% fata de 2015, de la 20.000 la 23.000, cele mai importante majorari fiind insa in rindul companiilor restructurabile (32%) si…

- ♦ Bugetul companiei aeriene de stat a mai prevazut si in 2015, 2016 si 2017 trecerea pe profit, dar rezultatul final a aratat tot pierderi ♦ Tarom a adunat pierderi estimate la 1,6 miliarde de lei in perioada 2009-2017. Compania aeriana de stat Tarom, care in ultimii doi ani a schimbat…

- Gigantul american BlackRock, unul dintre cei mai mari administratori de bani la nivel mondial, a intrat in actionariatul Erste si are 5%. Investitorii din America de Nord impreuna cu cei din Marea Britanie si Irlanda au ajuns la o participatie cumulata de 31,9% din capitalul grupului austriac…

- Compania aeriana de stat Tarom va introduce zboruri pe ruta Timisoara-Iasi din 25 martie, cu o frecventa de patru curse saptamanal. „Alaturi de cursa spre/dinspre Iasi, cu o frecventa de 4 zboruri pe saptamana, incepand cu sezonul de vara, compania va introduce si cursele spre/dinspre…

- ♦ OMV Petrom, singurul producator local de petrol si gaze, si-a bugetat pentru anul acesta un profit net de 2,58 de miliarde de lei, cu 7,5% mai mare fata de rezultatul de anul trecut, dar ia in calcul venituri cu 7,5% mai mici, de 13,68 de miliarde de lei pentru 2018. Cifrele reprezinta estimarile…

- OMV Petrom si-a bugetat pentru anul acesta un profit net de 2,58 miliarde de lei, cu 7,5% mai mare comparativ cu cel inregistrat anul trecut. Potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei, pentru OMV Petrom SA, pe standarde IFRS, compania mizeaza pe venituri de 13,68 miliarde…

- Potrivit manualului de procedura prin care s-a organizat licitatia privind rezervarea de capacitate pe conducta BRUA (gazoductul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria), pe directia Romania-Ungaria, atat numele participantilor, cat si ale castigatorilor sunt secrete. Sursele din piata spun insa…

- ♦ Cele mai multe disparitii de nume au avut la baza tranzactii in urma carora noii proprietari au redenumit retelele ♦ Primii zece jucatori de pe piata locala au facut in 2016 afaceri de 12 mld. lei. Cinci branduri din piata de bricolaj au disparut din Romania in ultimii cinci ani.…

- OTP nu a comunicat pana acum nicio reactie dupa decizia BNR, (pe 15 martie a fost Ziua Nationala a Ungariei) dar a transmis ZF ca va reveni luni, 19 martie, cu o pozitie oficiala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ieri decizia fara precedent de a se opune intentiei grupului maghiar…

- Imobiliarele reprezinta unul dintre cele mai efervescente domenii in acest moment, iar schimbarile de manageri din ultimul an sunt un semnal ca jucatorii din acest sector doresc in continuara sa-si creasca businessurile. Pe fondul consolidarii, al cresterii competitivitatii si inclusiv al…

- Un cuplu a platit 10.000 de euro pentru o vacanta in Bora Bora si Tahiti. Agentia de turism Oceania Travel din Cluj-Napoca, spe­cia­lizata pe vanzarea de vacante in des­tinatii exotice, a trimis 1.500 de persoane anul trecut in seju­ruri peste ocean, iar pentru acest an estimeaza ca numarul…

- Compania vrea sa investeasca peste 90 de milioane de euro in primul sau proiect din Bucuresti, H Pipera Lake. Infrastructura, pornind de la apa si canalizare pana la curent electric si strazi de acces, reprezinta principala provocare pentru dezvoltatorii care au in plan sa construiasca proiecte…

- Accidentul din clubul Colectiv a schimbat perceptia proprietarilor de cladiri asupra pericolelor legate de incendii, van­zarile de produse care previn sau limiteaza efectele acestor evenimente fiind in crestere, spune Cristina Tirifon, director general al Fire Protection Engineering,…

- Casa de Insolventa Transilvania (CITR) a pus bazele unei platforme de investitii din management pentru companiile romanesti aflate in dificultate financiara. Parteneri in aceasta initiativa sunt fratii Paval - fondatorii retelei de bricolaj Dedeman, omul de afaceri Dan Sucu si compania…

- Compania de turism a finalizat anul trecut cu o cifra de afaceri de circa 11 milioane de euro, plus 35% fata de 2017. Eturia, agentie de tu­rism spe­cializata in va­cante in des­tinatii exotice, intentio­nea­za sa des­chida in acest an un birou in Lon­dra, ca parte a stra­tegiei com­paniei…

- Compania de audit si consultanta a fost implicata anul trecut, fie de partea cumparatorului, fie de cea a vanzatorului, in unele dintre cele mai mari tranzactii din piata, precum achizitia grupului A & D Pharma de catre fondul de investitii Penta Investment sau listarea Digi Communications la BVB. …

- Compania de audit si consultanta a lucrat pe tranzactii din domenii precum bancar, medical sau FMCG, cele trei fiind unele dintre cele mai fierbinti sectoare din economie in 2017. Astfel ca investitorii - financiari sau strategici - s-au grabit sa faca achizitii in aceste domenii. KPMG a…

- Compania RCS&RDS, detinuta de miliardarul ora­dean Zoltan Teszari, a pierdut pentru prima oara in T4/2017 cli­enti pe segmentul de telefonie mo­bila, dupa o perioada ne­intre­rupta de cativa ani de cres­tere exploziva pe acest seg­ment, conform datelor dintr-o prezentare pentru investitori.…

- ♦ Reteta start-up-urilor nu este despre a te imbogati rapid, ci despre a construi niste produse care vor avea impact in economie. Dezvoltarea tot mai accelerata a tehnologiei, precum si o serie de masuri legislative initiate la nivel european reprezinta factori determinanti…

- ♦ Salariul mediu din banci a ajuns 4.568 de lei net luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul anterior ♦ Daca in urma cu un deceniu bancherii castigau cu 64% mai mult ca angajatii din asigurari, in prezent asiguratorii sunt, pe medie, mai bine platiti decat angajatii din banci. Salariile…

- Cel putin nouasprezece oameni, inclusiv 12 militari, au fost raniti in urma exploziei produse miercuri intr-un autobuz din Sri Lanka, au transmis autoritatile, precizand ca nu se cunoaste cauza, insa suspecteaza ca ar fi fost vorba de o grenada sau o bomba, informeaza agentia Reuters. …

- Noi credem ca suntem in mijlocul unei revolutii. Modelul de productie si distributie de energie din ultimii 150 de ani este in schimbare, iar metering-ul este coloana vertebrala a acestei ere de distributie. Daca nu poti masura fluxul de energie, nu-l poti controla, a explicat Kostas Tsirbas, co-fondator…

- Complexul Energetic Oltenia estimeaza ca anul trecut a inregistrat un profit de circa 200 de milioane de lei, a declarat Cristina Micu, membru in consiliul de supraveghere, Complexul Energetic Oltenia la ZF Power Summit. Ea mai spune ca si in prima luna a anului compania a realizat profit. …

- Compania din Bacau a trimis anul trecut la export 40% din productie, iar restul pe piata locala. „Vrem sa crestem mai mult pe piata locala.“ Fabrica Barleta Bacau, in care se produc pungi, saci si sacose din hartie pentru mari lanturi de supermarketuri, retele de fast-food sau pro­du­ca­tori…

- Comertul este principala „indus­trie“ a Romaniei ca numar de companii, ca business si ca numar de salariati, insa este totodata domeniul care da cele mai multe insolvente. Anul trecut, aproape o treime din totalul insolventelor a venit de la companii din comertul cu amanun­tul si cu ridicata, arata…

- MedLife (M), singura retea privata de sanatate de la bursa romaneasca, a raportat la nivel de grup afaceri de 623 milioane de lei pentru 2017, in crestere cu 24% fata de anul precedent si un profit net total de 8,8 mil. lei, fata de pierderile de 1,2 mil. lei. Cresterea vanzarilor a venit…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, si-a publicat bugetul de venituri si cheltuieli pe 2018 din care a dezvaluit si cateva informatii cu privire la rezultatele financiare preliminare obtinute pentru 2017. Compania arata ca a realizat…

- Apartamentele noi din Bucuresti s-au scumpit in ianuarie cu 1,5% fata de decembrie, pana la 1.325 de euro pe metru patrat util. Cresteri de pret pe segmentul locuintelor noi s-au inregistrat si in alte orase din tara, in timp ce apartamentele vechi au avut un trend descendent. „Tendinta…

- Alexandra Dragomir si Iolanda Cojo­caru, doua antreprenoare din Bucuresti, au infi­intat in 2016 atelierulul de bijuterii handmade ArtMag Design, prin care au ajuns la vanzari de 50.000 de euro anul trecut. Compania produce bijuterii, pa­pi­oane, butoni si decoratiuni sub bran­dul artMYway,…

- ♦ Familia Eskiocak din Turcia lucreaza in continuare la ansamblul Rotar Park Residence, un proiect cu peste 1.200 de apartamente si o investitie de 40 mil. euro. Familia turca Eskiocak, care a construit aproximativ 600 de apartamente in ansamblul Rotar Park Residence de pe bulevardul…

- Managerii romani se plang „prea mult“ de schimbarile legisla­ti­ve si fiscale, birocratia sau in­frastructura din Romania in loc sa se uite la opor­tu­ni­ta­ti­le „ex­ce­lente“ de business si pierd din vedere cat de greu este sa intri pe pietele „ase­za­te“ din Vest unde si taxele sunt mult mai…

- Compania de transport de gaze naturale Transgaz a platit dividende de 3 mld. lei din 2008 incoace, adica de cand este listata la bursa, randamentul unei actiuni fiind de 140%, ajustat cu cotele din profit. Pana in anul 2026 Transgaz si-a propus realizarea a noua proiecte in valoare de 1,6…

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania. Continuarea pe ZFCorporate …

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) urmareste sa schimbe paradigma litigiului, cea in care o parte are calitate de reclamant si cealalta de reclamat, fiind vorba de ajungerea la o solutie de compromis, sustine Alexandru Paunescu, membru in CSALB. „Ne…

- Pretul mediu al unui imobil rezidential a crescut cu circa 8% in 2017 comparativ cu 2016. Astfel, o locuinta a ajuns la un cost mediu de 68.647 de euro anul trecut, fata de 63.777 de euro in 2016, potrivit datelor Kiwi Financiar, broker de credite. "Piata s-a segmentat in ultimul an. Pretul nu mai este…

- ♦ Cinci dintre magazinele XXL Mega Discount au fost remodelate in urma unor investitii de peste 25 de milioane de lei ♦ Alte doua unitati au fost cumparate de Lidl, iar cel de-al optulea magazin este amplasat in Unirea Shopping Center Brasov, asa ca a fost transformat in Penny Market. …

- Compania italiana detine o fabrica de mobilier unde 600 de angajati produc zilnic peste 800 de canapele. Producatorul de mobilier Ditre International, parte a grupului italian Ditre, recruteaza in prezent 171 de oameni pentru fabrica de canapele din Arad, cele mai multe joburi disponibile…

- „In perioada iunie – decembrie 2017, Programul Prima chirie a inceput sa produca efecte, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca inregistrandu-se 421 persoane beneficiare de prima de relocare”, au transmis, la solicitarea ZF, reprezentantii Ministerului Muncii. Prima de relocare din cadrul…

- ♦ Compania de logistica Lagermax AED Romania, filiala a transportatorului austriaccu ac elasi nume, mizeaza pe afaceri de 13,5 milioane euro pentru 2017, in crestere cu 10% si are asteptari optimiste si pentru anul curent, bazandu-se pe dinamica pietei in prima luna. „Anul arata promitator,…

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- Activitatea din industrie a consemnat o scadere puternica in decembrie 2017, volumul productiei ajungand la 44 de puncte-in zona de contractie, fata de 62 de puncte in noiembrie si 61 in octombrie, potrivit datelor Barometrului Industrial – un sondaj efectuat in randul managerilor din industrie…

- Cele cinci societati de investitii financiare (SIF-uri), emi­tenti cu investitii in actiuni precum Banca Transilvania, Digi, Petrom, au adus de la inceputul anului randa­men­te intre 2% si 10%, potrivit calculelor ZF pe baza pre­turilor de inchidere din 16 ianuarie. Analistii spun ca avansul actiunilor…

- Reteaua de restaurante Pizza Hut Delivery se extinde pe piata locala in sistem de subfranciza incepand cu primavara anului trecut, iar partenerii au nevoie de o investitie medie de 250.000 de euro, potrivit datelor comunicate anterior de oficialii companiei. Suma cuprinde insa atat taxa…

- Wizz Air, liderul pietei locale de transport aerian dupa nu­marul de clienti, a avut anul trecut in Romania un numar de 6,8 milioane de pasageri, mai mult cu 28% fata de anul precedent. Piata locala reprezinta pentru transportatorul cu sediul la Budapesta circa 23% din numarul de locuri alocate in aero­na­ve…

- Romania, al patrulea cel mai mare producator de gaz natural la nivel european, face primii pasi pentru folosirea acestuia in transporturi, in 2018 urmand sa fie finalizata investitia in 6 statii care vor folosi aceasta resursa. „Sase din cele 9 statii pe care le are proiectul sunt in di­verse…

- „Pentru 2018, ne propunem o cifra de afaceri de 42,8 milioane de euro, adica o crestere de 11,3%.“ Compania producatoare si dis­tri­bui­toare de produse pen­tru constructii si industrie Temad din Brasov si-a ma­jorat cifra de afaceri cu 11,5% anul trecut fata de 2016 si a ajuns la un business…

- Centrul Medical SANCONFIND Campina, un spital privat din zona Prahova-Brasov fondat in 2011, are o sectie de maternitate infiintata in 2017, in care s-au nascut 50 de copii, iar cea mai ieftina nastere, cu trei zile de spitalizare, costa 3.200 lei, dar poate ajunge si la 6.700 de lei in cazul pachetului…

- Pentru a demonstra siguranta efectuarii unei comenzi de taxi prin intermediul Star Taxi, reprezentantii companiei ii propun Gabrielei Firea sa consulte utilizatorii serviciului de transport in regim de taxi care folosesc aplicatia. Compania locala Star Taxi App SRL, care opereaza aplicatia…