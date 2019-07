Stiri pe aceeasi tema

- Groupe Renault Romania, OMV Petrom and Continental top the list of Romania's best employers in the first edition of the "100 Best Employers in the Economy" yearbook put out by Capital Media Production, and which ranks the best to work for companies according to several criteria: number of employees,…

- Groupe Renault Romania, OMV Petrom si Continental sunt cei mai buni angajatori din economia romaneasca, potrivit primei editii a anuarului '100 Cei mai buni Angajatori din economie', realizat de Capital Media Production. Pe locurile urmatoare s-au clasat Grupul Bosch si Orange,…

- Romania este o tara in care industria auto reprezinta 14% din PIB si 26% din exporturi, iar pentru mine acest lucru inseamna o bijuterie a economiei romanesti, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Christophe Dridi, presedinte director general Dacia si director general Groupe Renault Romania.…

- Situatia fortei de munca din Romania este tema ce va fi abordata, joi, in cadrul conferintei ''Top HR Challenges'', organizata la Bucuresti. Pe de alta parte, va fi prezentat studiul "Cei mai doriti angajatori" si va fi lansat anuarul "100 Cei mai buni Angajatori din Economie".…

- Tim Gajser se detaseaza in fruntea clasamentului Campionatului Mondial de motocross. Pilotul sloven a castigat etapa a 12-a a sezonului, desfasurata la Semarang, in Indonezia.Gajser s-a impus in ambele manse. Etapa din Indonezia nu a fost lipsita de accidente.

- Naomi Osaka (1 WTA), Ashleigh Barty (2 WTA) și Karolina Pliskova (3 WTA) vor participa la turneul pe iarba de la Birmingham. Prezența celor trei jucatoare la competiția al carui start e programat luni, 17 iunie, consemneaza un lucru inedit. Va fi doar a treia oara in ultimii 7 ani cand intreg podiumul…

- Chinezii de la Huawei si americanii de la IBM si Ford sunt cei mai doriti angajatori din Romania, iar criteriul cel mai important pentru romani in cazul unei decizii de angajare il reprezinta salariul si beneficiile extra-salariale, releva studiul Randstad Employer Branding 2019. Conform sursei citate,…

- Compania Randstad Romania, filiala a Grupului Randstad, lider mondial in servicii de recrutare, lanseaza in premiera pentru tara noastra studiul si topul Randstad Employer Branding 2019. Un reper in cele 32 de tari in care este efectuat anual, studiul reprezinta rezultatul unei cercetari independente,…