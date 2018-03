Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de streaming muzical Spotify este disponibil incepand de luni si in Romania, utilizatorii putand alege din peste 35 de milioane de melodii, din repertoriul romanesc si international, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, Spotify ofera in Romania atat o versiune gratuita,…

- Knight Frank, cea mai mare retea globala deținuta privat in domeniul imobiliar, a lansat The Wealth Report, cel mai prestigios studiu asupra averilor private globale. Editia a 12-a a raportului prezinta o perspectiva asupra proprietaților de lux și a bogației. Publicația din acest an conține date privind…

- Numarul romanilor cu active nete de peste 5 milioane de dolari a crescut in 2017 cu 13%, ajungand la 3.720 de persoane, iar estimarile arata ca pana in 2022 numarul acestora va ajunge la 5.630, potrivit unei analize realizata de Knight Frank. La nivel global, numarul persoanelor cu active…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Startupuri din Europa, inclusiv din Romania, mai pot sa se inscrie pana pe 28 martie la competitia MassChallenge Switzerland, una din aripile europene ale acceleratorului de afaceri cu acelasi nume de la Boston, SUA.

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca sa primeasca flori (35%) si martisoare (27%). Chiar daca au primit un cadou de 1 martie, asteapta sa fie rasfatate…

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de devalorizarea proprietatilor din New York si de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.In partea de sus a listei, primul este fondatorul gigantului online Amazon, Jeff Bezos. Averea lui Bezos a crescut la 112 miliarde…

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Situat pe Transfagarasan, pe cel mai pitoresc drum din Romania, Barajul Vidraru este al 5-lea ca marime din Europa care este construit sub forma unui arc de cerc. La momentul finalizarii construcþiei, in 1966, el se situa pe locul 9 in lume, dar in prezent se afla pe al 27-lea. De la darea in folosinþa…

- Sistemul național de gaze se afla, miercuri, aproape de starea de risc, dupa ce consumul a crescut puternic in țara noastra ca urmare a viscolului și ninsorilor care au cuprins țara. Consumul de gaze se ridica la 54 de milioane de metri cubi pe zi. Astfel, indicatorul Line Pack era la 34,302 milioane…

- Departamentul de Stat si cel al Apararii din SUA au decis ca se vor cheltui 40 de milioane de dolari pentru a se lupta cu propaganda sponsorizata de guvernele straine, o parte din bani venind din sectorul privat, scrie Politico conform News.ro . Desi nu a fost mentionata Rusia direct, planul americanilor…

- Datele unui sondaj realizat recent de compania franceza Ifop, in cadrul proiectului Sputnik.Opinii, arata ca majoritatea locuitorilor Batranului Continent nu considera Rusia drept parte a Europei. Excepție face Polonia, unde cei chestionați, in proporție covarșitoare, s-au declarat convinși ca Rusia…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- „Ar putea fi surprinzator, pentru ca reclamele de la televizor vor sa ne convinga ca nu exista un prag, cand vine vorba de cati bani avem nevoie pentru a fi fericiti, dar acum putem stabili niste limite", explica psihologul Andrew T. Jebb din cadrul Purdue University, citat de Gandul.ro. Jebb…

- Romania si-a manifestat interesul de a se conecta la asa-numitul Coridor Sudic de Gaze (SGC), din Rusia spre Europa, a anuntat joi Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei Europene si comisar european pentru Uniunea Energiei, relateaza site-ul agentiei de stiri Trend.

- Simona Halep a semnat un contract substanțial cu sponsorul Nike, insa suma incasata de jucatoarea de tenis din Romania este mult mai mica decat sumele incasate de rivalele sale din tenis de la același sponsor. Nu de multa vreme, Simona Halep, numarul 2 mondial in clasamentul WTA , a semnat un contract…

- Faptul ca ne-am nascut si am crescut intr-un cadru natural pitoresc, cu munti ce se inalta pana la cer, cu ape limpezi si cristaline, in care se oglindeste cerul, este o binecuvantare. Avem o tara frumoasa nu doar din punct de vedere geografic. Istoria de mii de ani, cultura bogata, obiceiurile…

- Actionarii Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), au aprobat un plan de investitii de 61 milioane dolari pentru acest an, scrie news.ro.Combinatul de aluminiu preconizeaza pentru acest an un profit net de 42,8 milioane dolari,…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Veniturile din turism ale Turciei au crescut cu aproape o cincime anul trecut, pana la 26,28 miliarde de dolari, stimulate de o crestere de peste 400% a numarului de turisti rusi care au vizitat anul trecut Turcia, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Turismului, transmite Reuters.…

- Miliardarul american Bill Gates a finantat un laborator de cercetare care vrea sa creeze vaca perfecta, relateaza Le Figaro. Aceasta va putea produce la fel de mult lapte ca o vaca din Europa si va rezista la incalzirea globala, scrie Ziarul Financiar, potrivit rtv.net.

- Romania va fi, peste 30 de ani, o tara puternic depopulata si cu o medie de varsta crescuta. Este avertismentul oficialilor de la Organizatia Natiunilor Unite. Concret, un studiu al ONU arata ca in perioada 2017 – 2050, populatia Romaniei va scadea cu 17%. Daca avem in vedere si statisticile INS, un…

- Pacienții care au nevoie de transplant și cei care au fost deja supuși unei intervenții chirurgicale atat de complexe, urmaresc cu ingrijorare dezbaterile din spațiul public cu privire la activitatea de transplant din Romania. Va prezentam, in cele ce urmeaza, apelul disperat al acestora pentru romanii…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Mai mulți preoți români au fost folosiți de Rusia ca agenți de influența în timpul protestelor împotriva gazelor de șist, potrivit unui raport realizat de senatorii americani Analiza detaliaza metodele Rusiei pentru a se impune în Europa, inclusiv pe plan energetic.…

- Sony Interactive Entertainment (SIE) anunța rezultatele în materie de vânzari realizate în sezonul sarbatorilor de iarna pentru sistemele PlayStation 4 (PS4) și jocurile compatibile cu aceasta platforma. Peste 5,9 milioane de unitați PS4*1 au fost achiziționate în…

- "Semnalam ca toate comentariile facute cotidian in diferite spatii media, toate cu tenta negativa asupra activitatii de donare, transplant si monitorizare, afecteaza in primul rand sansa la o noua viata pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare. Acest lucru poate fi confirmat de catre medicii…

- Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala Rapid de puternica formația rusa Uralochka Ekaterinburg (de 8 ori caștigatoare a Ligii Campionilor), "tigroaicele" vor sa iși…

- Statele Unite vor investi in acest an peste 200 milioane de dolari in infrastructura militara din Europa. Banii vor fi folositi pentru modernizarea si renovarea unor aeroporturi militare precum cele din Estonia, Slovacia, Letonia, dar si a unui depozit logistic situat in apropiere de

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- SUA vor investi peste 200 de milioane de dolari pentru a renova sau moderniza anumite instalatii din Europa - intre care si baze aeriene - care vor fi utilizate de Forta Aeriana a SUA, in principal pentru a directiona intariri ori a stoca material in vederea "descurajarii" unei agresiuni rusesti, reiese…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- 2017 a fost un an bun pentru minciunoșii din Moldova. De la președinte și speaker pîna la primar și ziariști, moldovenii au primit gogoși care mai de care. Unele mai dulci, altele mai greu de înghițit, iar altele letale. La propriu. Toate, împreuna, demonstreaza ca cea…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- La sfarsitul lunii noiembrie, Rusia a lansat o racheta Soyuz 2 care avea misiunea de a duce pe orbita un satelit Metero M, de ultima generatie, si alti 18 sateliti mai mici. Numai ca lansarea a fost un esec, iar rusii au pierdut legatura cu satelitii. Esecul a fost enigma pana zilele trecute, cand s-a…

- UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind servicii de video, voce si internet in banda larga. Cifra de afaceri a UPC Austria se ridica la 342 milioane de dolari, ceea ce reprezinta aproximativ 2% din veniturile totale realizate de Liberty Global in…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…

- Protestatarii au afișat o pancarta pe care scrie „VA VEDEM” și s-au așezat in tacere peste drum de sediul PSD Timiș. Unii dintre ei poarta banderole pe care scrie „#FreeRo”, in timp ce alții au venit la protest cu steaguri tricolore. De asemenea, unii au afișat pancarte pe care scrie…

- Din programul american de investitii militare, 3 milioane de dolari vor fi investiti in baza militara aeriana de la Campia Turzii. Proiectul, in valoare de 200 de milioane de dolari, are ca scop impiedicarea ,,agresiunii Rusiei", conform legislatiei de aparare a SUA pentru anul fiscal 2018.

- Americanii construiesc sau modernizeaza baze militare cu precadere in Europa de Est, intr-un plan de descurajare a rușilor, dupa anexarea Cremeei. E vorba de peste 200 milioane dolari. SUA va investi in baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu”, de langa orașul Campia Turzii, județul Cluj, 2,95 milioane…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.

- Baza aeriana de la Câmpia Turzii se afla pe lista structurilor militare vizate de guvernul Statelor Unite ale Americii pentru modernizare. Aceasta inițiativa a americanilor a venit din necesitatea de a împiedica agresiunile venite din partea Rusiei. Din cele 200 de milioane de…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat ca 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013 au fost total pierdute. Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat ca România a pierdut circa…