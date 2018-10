Topul celor mai bogate 10 familii din lume. Americanii, francezii si germanii fac legea

Stiri pe aceeasi tema

- De vina pentru aceste schimbari sunt modelele invechite ale celor de la Audi, Mercedes, BMW sau Porsche in timp ce modelele celor de la Volvo sau Cadillac sunt mult mai actuale. Americanii de la Cadillac ocupa prima pozitie in acest segment realizat pe toate pietele pentru…

- M-am nascut intr-o familie? Legal, nu. Erau parinții mei o familie in acel moment? Legal, nu. Am avut eu o familie cand m-am nascut? Da! Legea, autoritațile și gura lumii nu au putut sa ne ia asta. Mama și tatal meu erau o familie. Tradiționala? Nu, aș zice. Și, totuși, o familie? Categoric, da!

- In primele șapte luni ale acestui an, numarul sosirilor si al innoptarilor turistilor, in judetul Brasov, a crescut cu 7,4% respectiv 4,8%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Mai exact, in perioada ianuarie – iulie 2018, in județul Brașov au sosit 729.823 de turiști, cu 50.443 mai…

- Este membra a uneia dintre cele mai bogate familii din lume, dar, inainte de-a se marita cu un prinț in carne și oase și-a deveni Ducesa de Cambridge, Kate era o simpla fata din Berkshire. O fata care nu era deloc saraca totuși… Kate face parte acum dintr-o familie bogata și puternica, una dintre cele…

- Masa salariala, reprezentata de totalitatea salariilor si a taxelor aferente salariilor platite de angajatorii din Romania, a ajuns la 36% din PIB in 2017, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fata de nivelul din 2008, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Comisiei Europene.

- Pe primul loc al clasamentului revistei Forbes care include cele mai bogate familii din Rusia se afla familia Guteriev. Averea sa este evaluata la aproape 6 miliarde de dolari. Familia ginerelui lui Putin, Kiril Samalov, se afla pe locul sapte, cu 1,5 miliarde de dolari.

- Calciul este mineralul care se gaseste in cele mai mari cantitati in organismul uman si consumul unei mari varietati de alimente va poate ajuta sa obtineti ncesarul de vitamine, potrivit prevention.com.

- CHIȘINAU, 10 aug — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins legea privind transmiterea terenului fostului Stadion Republican pentru construcția ulterioara a noului sediu al Ambasadei SUA. Daca deputații vor vota a doua oara aceasta inițiativa, iar șeful statului…