Topul celor mai bine vandute SUV-uri din Romania in primele luni ale anului 2019

Topul celor mai bine vandute SUV-uri din Romania in primele…

SUV-urile continua sa fie la moda in Romania, iar vanzarile inregistrate in prima parte a anului confirma acest lucru.



Raportul Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) pentru luna mai arata ca vanzarile de astfel de masini s-au majorat cu nu mai putin de 23,3% fata de perioada similara a anului trecut, pana la 22.796 de unitati.



Cu 4.674 de unitati vandute in primele cinci luni din 2019, Dacia Duster e cel mai bine vandut SUV din Romania, noteaza Life News.



Modelul autohton este si liderul subsegmentului SUV B, fiind urmat la mare distanta…