Topul celor mai bine plătite modele în 2018. Cine este pe primul loc Kendall Jenner a reusit sa se pozitioneze pe primul loc in acest top pe 2018 gratie unor contracte incheiate cu branduri celebre, precum Estee Lauder, Adidas si Calvin Klein. Pe pozitia a doua in acest top realizat anual de Forbes s-a situat Karlie Kloss, in varsta de 26 de ani, viitoare gazda a emisiunii TV "Project Runway" si care, in perioada 2011 - 2015, a defilat pentru Victoria's Secret. Aceasta a reusit sa incaseze in perioada financiara iunie 2017 - iunie 2018 suma de 13 milioane de dolari, mai ales din contracte incheiate cu Swarovski, Adidas si Away. Pozitia… Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

Sursa articol si foto: mediafax.ro

