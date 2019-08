Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a convocat pentru saptamâna viitoare o ședința a conducerii Camerei inferioare pentru a stabili programul de lucru al sesiunii extraordinare. Opoziția a cerut ca pe ordinea de zi sa fie introdusa dezbaterea și abrogarea Legii recursului compensatoriu,…

- Trei deputați ALDE au facut un proiect prin care firmele care se simt nedreptațite de dispozițiile impuse de ANAF pot formula plângeri la instanțele judecatorești și, pâna la soluționarea cu decizie definitiva și irevocabila, acestea se se suspende. Prima data, despre acest proiect a scris…

- Camera Deputaților are un nou președinte in persoana lui Carmen Ileana Mihalcescu. Biroul Permanent al Camerei Deputaților a stabilit astazi numirea lui Carmen Mihalcescu ca președinte interimar, decizie care vine in urma condamnarii lui Liviu Dragnea la trei ani și șase luni inchisoare cu executare.…

- Social-democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for. Initial, el a fost unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, cu care obisnuia sa mearga la pescuit, dar l-a tradat pe acesta si s-a aliat cu Mihai Tudose. In 2018,…

- Social-democratul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, dupa votul primit pentru a prelua sefia Camerei Deputatilor, ca isi propune ca forul legislativ sa reintre intr-o normalitate. "Voi avea un alt tip de abordare, fata de Liviu Dragnea. Dansul era si presedintele partidului, eu am spus ca nu imi doresc…

- Deputatul PNL Florin Roman a strigat "la pușcarie" in timp ce președintele interimar al Camerei, Carmen Mihalcescu facea un apel la calm in ședința de plen a Camerei Deputaților dinaintea votului secret cu buletine pentru alegerea noului președinte al forului legsilativ. Lia Olguța Vasilescu…

- Ministerul Justiției a inregistrat, marți, la Camera Deputaților, in baza adresei trimisa de Administrația Naționala a Penitenciarelor prin care se notifica mandatul de executare a pedepsei in cazul lui Liviu Dragnea, precum și a minutei deciziei ICCJ, o informare oficiala catre Biroul Permanent…