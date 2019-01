Topul burselor in 2018: Un final de an de cosmar

Stiri pe aceeasi tema

- In noiembrie 2018, deficitul bugetului general consolidat s-a majorat cu 5,1 miliarde de lei, ajungand la 26 de miliarde de lei dupa primele 11 luni din acest an, respectiv 2,7% din PIB, iar fata de aceeasi perioada din 2017 cresterea a fost de peste 2,5 ori, potrivit datelor publicate de Ministerul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) parea sa aiba parte de un an bun pana aproape de finalul lui 2018 cand, o ordonanta de urgenta privind masuri fiscal-bugetare, adoptata de Guvern pe 21 decembrie, a dus la scaderi semnificative, iar Bursa a ajuns la valori din 2016, in termeni de capitalizare. Evenimentul…

- Bursa de Valori București se confrunta vineri cu a treia zi de evoluție pe roșu, acuzand in continuare șocul taxelor anunțate de ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici și care ar putea fi aprobate in aceasta seara in ședința de Guvern.

- Bursa de Valori Bucuresti este din nou in haos, joi, dupa ce in primele zeci de minute ale zilei a avut o ușoara revenire. La ora 13:00, imediat dupa anunțul ca ordonața de guvern care instituie noi masuri fiscale ce ...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), instituție fundamentala a pieței de capital, a luat nota de efectele negative reflectate in scaderi importante ale indicilor bursieri ca urmare a proiectului de OUG anunțat recent de catre Guvern. Piața de capital locala, in care activeaza companii romanești ce reprezinta…

- Piata de capital locala a intrat intr-o zona care poate pune in pericol perspectivele de dezvoltare viitoare, incluzand aici si o eventuala promovare a bursei la statutul de piata emergenta, se arata intr-un comunicat al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) transmis miercuri AGERPRES. ‘Bursa de Valori Bucuresti…

- ​Bursa de Valori Bucuresti (BVB), instituție fundamentala a pieței de capital, a luat nota de efectele negative reflectate in scaderi importante ale indicilor bursieri ca urmare a proiectului de OUG anunțat recent de catre Guvern, se arata intr-un comunicat de presa.

- Actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) se prabuseau la startul sedintei de miercuri, scaderile depasind 7% pe cei mai importanti indici ai pietei. Evolutia vine dupa ce Ministerul Finantelor a publicat, in consultare publica, un...