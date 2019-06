Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai active centre logistice, excluzand Bucureștiul, sunt Constanța – cel mai estic centru urban, Alba – situat aproape central și Timiș – cel mai vestic județ din Romania, potrivit companiei de consultanța imobiliara Colliers International. Aceste patru piețe genereaza aproape un sfert din cantitatea…

- Sigfox, companie specializata in furnizarea de servicii pentru tehnologia IoT (Internet of Things), s-a lansat marti in Romania prin partenerul local Simple IoT, Romania alaturandu-se astfel celor peste 60 tari ale retelei care pot beneficia de folosirea in masa a tehnologiei IoT potrivit news.ro.In…

- Asociatia Aeroporturilor din Romania a oferit datele finale ale anului 2018 pe terminalele celor 16 institutii civile de care dispune tara. Primele trei locuri sunt detinute de aeroportul Otopeni (13,8 milioane pasageri anul trecut), de aeroportul din Cluj Napoca (2,8 milioane pasageri) si de cel din…

- Google va derula in Romania, in perioada aprilie - august 2019, proiectul educational gratuit "Google Atelierul Digital", adresat tuturor persoanelor care doresc sa isi imbunatateasca gandirea creativa si sa inceapa un proiect inovator, folosind metoda Design Thinking. Potrivit unui comunicat de presa…

- Documente atasate: Proiect HG vizita papei in Romania Bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, va fi suplimentat din Fondul de rezerva bugetara, cu suma de 9 milioane de lei, „pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea vizitei in Romania…

- Deputatul Nicusor Dan solicita oficial Politiei locale din Bucuresti si Politiei locale din Voluntari sa precizeze public in baza carui document sau ordin agentii de politie ai celor doua institutii asigura fluidizarea trecerii autoturismului in care se afla Primarul General Gabriela Firea prin intersectiile…

- FOTO – Arhiva Numarul pasagerilor care au calatorit cu avionul 2018 a fost de peste 21,8 milioane persoane, in creștere cu 7,9% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce privește transportul de…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a intermediat anul trecut peste 2.500 de tranzacții imobiliare, in valoare de 155 de milioane de euro per total. Pentru anul curent, compania estimeaza o creștere de 40% la nivelul comisioanelor…