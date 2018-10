Stiri pe aceeasi tema

- Gutuia, fructul minune al toamnei, este un aliat intr-o cura de slabire pentru ca te va ajuta sa previi starea de infometare. DIMINEATA: ou fiert + o felie de paine prajita + un ardei gras / salata din...

- Alimentația necorespunzatoare și lipsa de mișcare sunt principalii factori care favorizeaza apariția aspectului de coaja de portocala. Andreea Sava, de la Antena 3, prezinta pe blogul personal topul celor 5 alimente care ajuta la o combatere eficienta a celulitei.

- In alimentația omului sanatos, cat și in unele boli, se recomanda cura de fructe, care consta in folosirea in exclusivitate, intr-o zi din saptamana, de fructe crude. Aceasta este bine sa se faca in ziua de repaus.

- Rosiile contin in cea mai mare parte apa 90 . In plus, reprezinta o sursa excelenta de vitamina A, potasiu, vitamina C, tiamina, acid folic, vitamina K, vitamina B6, niacina, magneziu, fosfor, cupru, vitamina B1, vitamina B2, fier, vitamina B3, vitamina B5, informeaza Agrepres.O singura rosie contine…

- Managerii societatilor comerciale din comertul cu amanuntul estimeaza ca vor creste preturile de vanzare, in trimestrul III, potrivit Institutului National de Statistica (INS), soldul conjunctural – diferenta procentuala intre cresterile si scaderile estimate – fiind de A21%. „In activitatea de comert…

- Citeste si: Piata birourilor. Anul acesta vor fi gata 11 noi cladiri de birouri pentru 20.000 de corporatisti din Bucuresti Cum prinde contur noul pol de birouri de la Romexpo unde vor lucra peste 17.000 de corporatisti: chirii mai mici decat in Piata Presei si interes din partea firmelor de IT si Legal:…

- Organismul uman detine mecanisme de aparare care ii permit sa se autoprotejeze in cazul in care este supus unor pericole. Specialistii au ajuns la concluzia ca unele dintre obiceiurile corpului uman ajuta la completarea intregului mecanism de autoaparare.