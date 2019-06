Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai gustoase fructe din lume, abunda in vitamine, sunt delicioase și se pot manca și crude, și uscate, cu aceeași placere și aceleași beneficii. Prunele sunt de-a dreptul miraculoase și este bine sa urmam cate o cura de cateva zile, pentru a beneficia la maxim de proprietațile lor.…

- Un nou studiu realizat de Avon a revelat ca lumina albastra emisa de smartphone-uri deterizoreaza pielea, grabing procesul de imbatranire.Potrivit studiului, 25% din femeile cu varste cuprinse intre 18 si 34 de ani, petrec peste 7 ore pe zi utilizand telefonul, potrivit descopera.

- Avocado, broccoli, sfecla rosie, ciocolata si nucile sunt doar cateva alimentele care imbunatatesc functiile cognitive. Acestea pot reprezenta un stimul important in perioada grea a examenelor.

- In mod normal, o persoana poate pierde in fiecare zi pana la 100 de fire de par, in principal dupa spalare sau dupa periere. Alimentatia, stresul, tulburarile hormonale (sarcina, bolile tiroidiene, menopauza), dar si folosirea excesiva a unor produse nepotrivite afecteaza sanatatea parului.

- Protest la Inalta Curte de Casați și Justiție inainte de judecarea ultimului termen din dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, unde unul din inculpați este liderul PSD, Liviu Dragnea."Timp de 2 ani am creat peste 15 evenimente la termenele acestui proces. Am fost prezenti pe ploaie,…

- USR continua procesul de extindere in judetul Alba. Echipa de extindere USR Alba a constituit o filiala locala la Teiuș. Ieri seara, in cadrul ședinței constitutive de la Teiuș, membrii filialei și-au ales structura de conducere formata dintr-un președinte și doi vicepreședinți. Puia Radu, un tanar…

- ”Unda Verde” in procesul hoților care au terorizat Blajul și au fost prinși de polițiști, la inceputul anului 2019. Magistrații de la Judecatoria Blaj au admis rechizitoriul intocmit de catre procurori și au dispus inceperea judecații. Barbații ar fi dat spargeri in mai multe locuințe și la o societate…