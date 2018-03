Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii februarie, mezina clanului Kardashian-Jenner a devenit mama unei fetițe pe care a decis s-o numeasca Stormi. Pe timpul sarcinii, Kylie a refuzat sa apara in public ori sa confirme ca urmeaza sa aiba un copil. Pe timpu sarcinii / la doua saptamani de la naștere I-a luat pe toți prin…

- Roxana Ciuhulescu și-a etalat mandra burtica de gravida in sala de sport.Chiar daca este insarcinata, fosta prezentatoare tv se menține in continuare in forma și face tot ce poate pentru ca bebelușul ei sa se dezvolte sanatos. Roxana Ciuhulescu a postat pe contul de socializare imagini in care apare…

- In scurta vreme casa Kardashian-Jenner va fi plina de copii, caci Khloe Kardashian este gravida in ultimul trimestru. Anul acesta a inceput cu nașterea fiicei lui Kim cu ajutorul unei mame surogat, Chicago, dar și cu simpatica fetița a mezinei Kylie care a venit pe lume pe 1 februarie și a primit numele…

- Monica Gabor a fost filmata de curand plimbandu-se cu fiul sau vitreg. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink, Anthony. Monica il iubește ca pe propriul ei copil, iar fiica ei, Irinuca, il numește mereu „fratele meu”

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Inca din copilarie a avut probleme cu greutatea, Khloe Kardashian fiind una dintre fetele mai voluptoase din clanul Kardashian- Jenner, iar acum, insarcinata in șapte luni și jumatate cu primul ei copil, sora lui Kim Kardashian a luat din nou proporții. Khloe și-a luat revanșa dupa ce familia a pus…

- Sagețile iubirii au plutit ieri la cele trei date-uri pe care le-am pus la cale cu Radio Tinder, dar și printre vedetele de peste ocean. Unele dintre ele și-au declarat public iubirea, așa ca sa știe toata lumea ce simt. Kim Kardashian a postat o fotografie și un mesaj pe Twitter pentru Kanye West.…

- Prof. dr. Mircea Onofriescu, Maternitatea „Cuza Voda" Iasi: „In timpul sarcinii, hormonii secretati de placenta blocheaza actiunea insulinei secretate de pancreasul mamei. Pentru multe gravide nu va fi o problema deoarece pancreasul lor va compensa si va secreta si mai multa insulina. Insa, in anumite…

- Dupa ce a nascut in urma cu opt zile, Kylie Jenner a recunoscut ce "dieta" a trebuit sa tina zilnic, inca de cand a aflat ca era insarcinata. Acesteia nu i-a lipsit in nicio zi un fel de mancare!

- In ultimele zile au aparut speculații ca Lora ar fi insarcinata. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe un site de socializare. Lora formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Ionuț Ghenu . Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și toata lumea se așteapta ca Lora și Ionuț,…

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- Adelina Pestritu este insarcinata! Chiar ea a facut anuntul, pe reteaua de socializare, iar felicitarile nu au intarziat sa apara! Si continua sa curga… Vedeta a vorbit, la o emisiune tv, despre sarcina, dar si despre unele planuri.

- Ryan McKenna, un adolescent din Massachusetts care și-a facut un selfie cu Justin Timberlake in timpul show-ului de la Super Bowl 2018 a devenit o senzație pe rețelele de socializare, scrie The Associated Press. Ryan McKenna, in varsta de 13 ani, a declarat, luni, ca a primit mii de mesaje pe rețelele…

- Carmen Trandafir, una dintre cele mai de succes cantarete de dupa Revolutia din 1989, a implinit pe 4 februarie, 43 de ani. Vedeta nu-și arata varsta reala și se menține incredibil de bine, avand corpul unei fete de 20 de ani. Deși s-a retras din viața muzicala pentru a-și petrece timpul alaturi de…

- Alex Baldwin, impreuna cu sotia Hilaria, asteapta cu nerabdare cel de-al patrulea membru al familiei lor. Prin intermediul retelelor de socializare, fanii celebrei familii de la Hollywood sunt informati constant despre evolutia sarcinii si a ceea ce fac acestia.

- Oana Roman si-a propus ca in acest an sa-si refaca relatia cu tatal ei. Vedeta i-a transmis o scrisoare emotionanta prin intermediul unei reviste, pe care spera ca Petre Roman o va citi. Oana si-a amintit de momentele frumoase din copilaria ei, cand el ii recomanda carti si o ducea in excursii. Relatia…

- Deși au un copil impreuna, Andreea Mantea și Cristi Mitrea și-au spus adio la doar cateva luni de cand au anunțat ca formeaza un cuplu. Cu toate acestea, lucrurile merg spre bine pentru cei doi.

- Dan Denes si sotia lui se pregatesc intens pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil al familiei. Camera este gata pentru micut, insa numele acestuia nu a fost stabilit in totalitate. Deocamdata, ei au gasit unul de sfant si se mai gandesc la unul. Raluca, frumoasa partenera a cantaretului de…

- Oana Zavoranu a dezvaluit inca de anul trecut ca iși dorește sa aiba un copil și ca va apela la o mama surogat atunci cand va decide ca este timpul. Acum vedeta este hotarata sa devina mamica, anunțand care va fi renumerația pentru mama purtatoare. Vedeta casatorita cu Alex Ashraf, a decis ca este timpul…

- Oana Zavoranu isi doreste cu ardoare sa devina mamica. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. Ofera 100.000 de euro pentru copil! Vedeta isi doreste din ce in ce mai mult un copil si a mentionat dorinta de a realiza…

- Cand spunem Kim Kardashian, ne gandim la lux si opulenta. Vedeta a decorat camera fetitei sale care tocmai a venit pe lume cu cele mai scumpe si extravagante obiecte. Va spunem doar atat: pana acum pregatirile au costat-o cel putin jumatate de milioane de dolari.

- Raceala in sarcina nu afecteaza bebelusul, ceea ce inseamna ca virusii nu trec de placenta si nu-l pot infecta. Totusi, este perfect posibil ca unele dintre simptome sa fie exacerbate sau cel putin sa dureze mai mult in timpul sarcinii de vreme ce sistemul imunitar functioneaza la intensitate…

- Artista de muzica populara, Silvana Riciu, la un pas de divorț. Vedeta a recunoscut ca sta cu soțul ei doar de dragul copiilor și ca de ceva timp, fiecare are viața lui, pe plan personal. Silvana Riciu nu mai poarta nici verigheta și marturisește sincer ca anul 2018 ar putea sa o aștepte cu un divorț.…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina.

- Peripețiile la revelionul organizat de Primaria Botoșani au inceput inainte de pana de curent din timpul recitalului susținut de Ami. Show-ul nopții dintre ani l-a inceput Fly Project, care și-a terminat reprezentația intr-un mod cel puțin ciudat.

- Celebra cantareața Corina Chiriac se pregatește intens pentru anul care vine, mai ales in ceea ce privește activitatea sa. Vedeta a facut public repertoriul pe care il are pregatit daca este este solicitata sa cante la nunți și alte evenimente private. Corina Chiriac, care a marturisit ca a trecut prin…

- Acum cateva zile, celebrul star din „Neveste Disperate” anunța ca va avea un baiețel, fiind insarcinata in patru luni. Acum, grație unor fotografii obținute de paparazzi, avem ocazia sa vedem primele imagini cu ea insarcinata. Primele cadre cu ea insarcinata Eva Longoria e in culmea fericirii! Deși…

- Acum ca nu mai e niciun secret ca e insarcinata, sora lui Kim Kardashian nu mai simte nevoia sa-și ascunda burtica deja crescuta ori sa țina secret trimestru in care se afla. Așa se face ca, de Sarbatori, le-a daruit fanilor sai primele fotografii explicite cu burtica. Reacțiile au fost pe masura! Prima…

- Dupa luni de speculație, iata ca sora mai mica a lui Kim Kardashian confirma mult-așteptata veste: e însarcinata! Da, Khloe și Tristan Thompson, barbatul care a ajutat-o sa depașeasca divorțul de Lamar Odom, vor deveni parinți!

- Actrita germano-americana Diane Kruger marturiseste ca a trait propria ''agonie'' in timpul filmarilor de la "In The Fade", cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul Fatih Akin. Intr-un interviu acordat recent pentru AFP, Diane Kruger spune ca acesta a fost rolul cel…

- Dupa luni de speculație, iata ca sora mai mica a lui Kim Kardashian confirma mult-așteptata veste: e insarcinata! Da, Khloe și Tristan Thompson, barbatul care a ajutat-o sa depașeasca divorțul de Lamar Odom, vor deveni parinți! Khloe Kardashian și Tristan Thompson vor deveni parinți Fericita veste a…

- "Se stie ca zgomotul este asociat cu efecte adverse asupra sanatatii, precum tulburari ale somnului, cresterea tensiunii arteriale si aparitia bolilor de inima, asa ca acesta ar putea avea in mod plauzibil impact asupra sanatatii gravidelor si a fetusilor", a declarat pentru sursa citata coordonatoarea…