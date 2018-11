Topirea calotelor glaciare ar putea fi ireversibilă chiar şi la un prag al încălzirii globale de 2 grade Celsius (studiu) Chiar si o incalzire globala sub pragul de 2 grade Celsius risca sa provoace pana la sfarsitul secolului o topire a calotelor glaciare si impactul acestui fenomen ar fi ''ireversibil'', avertizeaza un studiu publicat luni, relateaza AFP. Acordul de la Paris privind schimbarile climatice vizeaza sa mentina incalzirea globala in cel mai rau caz sub pragul de 2 grade Celsius, in mod ideal sub 1,5 grade Celsius, comparativ cu perioada preindustriala. Dar angajamentele actuale ale statelor de a-si reduce emisiile de gaz cu efect de sera ar conduce la un prag de trei grade Celsius. In… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile globale de carbon vor creste si vor ajunge la un nivel record in 2018, facand ca sansele de atingere a obiectivului ce vizeaza limitarea cresterii temperaturii mondiale sub pragul de 1,5 grade Celsius sau 2 grade Celsius sa devina tot mai reduse, a anuntat miercuri directorul Agentiei Internationale…

- Limitarea incalzirii globale la pragul inferior convenit de guvernele lumii in cadrul unui acord incheiat in anul 2015 ar reduce cu pana la cateva sute de milioane numarul persoanelor expuse la riscurile climatice si a celor care ar putea fi afectate de saracie pana in anul 2050,

- În aceasta dimineața, Organizația Națiunilor Unite a emis un raport important privind schimbarile climatice, cerând lumii sa înceapa sa acționeze imediat. Acesta avertizeaza ca lumea nu ia masuri suficiente pentru a preveni un dezastru teribil. Trebuie sa se…

- Limitarea incalzirii globale la pragul inferior convenit de guvernele lumii in cadrul unui acord incheiat in anul 2015 ar reduce cu pana la cateva sute de milioane numarul persoanelor expuse la riscurile climatice si a celor care ar putea fi afectate de saracie pana in anul 2050, au indicat oamenii…

- Schimbari ''fara precedent" sunt necesare in modul de functionare a societatii pentru limitarea incalzirii globale la 1,5 grade Celsius, sub limita convenita, arata un raport ONU. În caz contrar există riscul înmulţirii valurilor de căldură, a furtunilor…

- Sunt necesare schimbari ''fara precedent" in modul de functionare a societatii pentru limitarea incalzirii globale la 1,5 grade Celsius, sub limita convenita, in caz contrar existand riscul inmultirii valurilor de caldura, a furtunilor care provoaca inundatii sau a secetei din anumite regiuni,…

- Un raport al Consiliului Interguvernamental privind Schimbarile Climatice al ONU (IPCC) arata ca omenirea mai are la dispozitie doar 12 ani pentru a se asigura ca incalzirea globala nu depaseste 1,5 grade Celsius. Dupa acest prag, chiar si jumatate de grad ar putea creste semnificativ riscul de seceta,…

- Angajamentele statelor pentru a combate schimbarile climatice nu sunt la inaltimea obiectivelor, a regretat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), avertizand ca planeta va fi condamnata curand la un ciclu ireversibil de incalzire, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Nivelul de ambitie…